اتفاق عراقي كويتي لإنشاء أربعة مستشفيات للأمراض السرطانية و73 بنايةً مدرسيةً

في إطار تفعيل التزامات المؤتمر الدولي للإعمار

بغداد ـ الصباح الجديد:

التقى الأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في اطار زيارته لتفعيل التزامات الكويت المعلنة في المؤتمر الدولي لإعمار العراق.

وتأتي زيارة الأمين العام لمجلس الوزراء تلبية لدعوة دولة الكويت بهدف وضع الخطة التفصيلية بالالتزامات التي قُدمت في مؤتمر اعادة اعمار العراق، اذ اكد الأمين العام في لقائه بمجموعة صحفيين قبيل مغادرته الى الكويت، الجانب الامني لم يعد هاجسا للمستثمرين او الشركات التي ترغب بالدخول الى البلاد.

وقال ان مجلس الوزراء وجه بالاجتماع مع ممثلي الدول والسفراء وممثلي الصناديق الدولية والوكالات والاتفاق، على أن تملأ كل جهة قدمت التزامات في مؤتمر الكويت استمارة خاصة اعدت بالتنسيق مع البنك الدولي، مبيناً أنه وردت الى الان ١٨ استمارة من تلك الدول وان التعهدات الاخرى ترد تباعاً.

وقد تم خلال اجتماع الكويت أمس الاتفاق على بدء العمل بمشاريع مهمة منها مستشفى عام في الرميثة بسعة ٢٠٠ سرير وأربع مستشفيات لمعالجة الأمراض السرطانية في المحافظات الوسطى والجنوبية، اضافة الى اعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المحررة. كما تم الاتفاق على تفعيل مشروع بناء ٧٣ بناية مدرسية موزعة على المحافظات.

كما تم الاتفاق على تذليل الصعوبات لإكمال مجمع أم قصر السكني ومستشفى البصرة ضمن منحة سابقة من دولة الكويت الشقيقة.

وحضر اللقاء من الجانب العراقي رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة في العراق د. مصطفى الهيتي، ومن الجانب الكويتي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، الوزير المفوض ناصر الصبيح.

وسيصل العراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفد كويتي لمناقشة الاستعدادات الفنية لبدء مشاريع اعادة الاعمار في المحافظات.