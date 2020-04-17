أجمل الجزر في العالم من دون كورونا

الصباح الجديد-وكالات:

حيث أصيب أكثر من 1.4 مليون شخص حول العالم فيروس كورونا منذ ظهوره اول مرة نهاية العام 2019. ومع ذلك، تمكنت مجموعة من الجزر الصغيرة بطريقة ما من تجنب الفيروس، منها سانتوريني وهي واحدة من جزر الإجازات اليونانية الأكثر شعبية، ومن الجزر القليلة التي تجنبت فيروس كورونا.

وتمكنت جزر بالاو البالغ عددها 340 جزيرة الواقعة بين غوام والفلبين من تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وما تزال من دون وجود حالات مؤكدة للمرض. وتحظى الجزيرة بشعبية لدى الغواصين، وكذلك أولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف الجزر البركانية التي يحيط بها حاجز مرجاني.

وتقع جزيرة توفالو البولينيزية، بين أستراليا وهاواي، وتعد واحدة من أصغر الدول في العالم، مع 11 ألفا من السكان المحليين فقط، وقد يكون هذا احد اسباب خلوها من “كورونا لحد الان”.

كذلك جزيرة تونغا جنوب توفالو، لم تتأثر بعد بأزمة فيروس كورونا. وأطلق عليها السائحون الغربيون اسم “الجزيرة الصديقة”، بعد أن ادعى الكابتن جيمس كوك أنه تم الترحيب به بحرارة عند وصوله إليها عام 1773.

وتخلو جزر سليمان والتي تقع في الجنوب الشرقي من بابوا غينيا الجديدة من “كورونا”، وتشتهر بالغوص والسباحة ولكنها تتميز أيضا بآثار الحرب العالمية الثانية بعد أشهر المعارك بين اليابان والولايات المتحدة بعد الهجوم على بيرل هاربور.