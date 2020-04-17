أودي تختبر إحدى أجمل سيارات الكروس الكهربائية في العالم

الصباح الجديد-وكالات:

تواصل شركة أودي اختبار سيارة Q4 e-tron التي صنفها الكثيرون من بين أجمل المركبات الكهربائية وأكثرها أناقة.

بنيت هذه السيارة على منصة MEB التي اعتمدت في العديد من سيارات أودي رباعية الدفع، والتي أثبتت جدارتها وقوتها في الكثير من الاختبارات التي خضعت لها في العامين الأخيرين.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في Q4 e-tron الجديدة التصميم المميز والبسيط والانسيابية العالية للهيكل، وتصميم شبك غطاء المبرد الأمامي ومصابيح الضباب، وشكل أقراص العجلات، إضافة إلى المرايا الضيقة والأبواب الكبيرة التي تخلو من القبضات التقليدية.

وزودت السيارة بأنظمة إلكترونية متطورة تساعدها على ركن نفسها ذاتيا من دون تدخل السائق، تعتمد على كاميرات وحساسات ترصد محيط الهيكل بالكامل، إضافة لأنظمة أمان تحميها من الاصطدام بالسيارات والأجسام الأخرى في أثناء الحركة.

كما زودت بزوج من المحركات الكهربائية بعزم كلي يبلغ 300 حصان تمكنها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من ست ثوان.

بطاريات المركبة متطورة فيكفيها 82 كيلواطا لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن 80% من سعتها في أقل من 30 دقيقة.