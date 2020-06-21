نائبة: الحكومة لن تقدم على استقطاع الرواتب مستقبلا وستؤمنها لنهاية 2020

بغداد- الصباح الجديد :

اكدت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي, امس السبت, أن الحكومة تعمل بشكل جدي للحصول على موارد كفيلة بسد رواتب موظفي الدولة والشرائح المشمولة بالمنح دون المساس باستقطاع الرواتب, مبينة ان الإجراءات الإصلاحية والحصول على موارد مالية جديدة من خلال تلك الإصلاحات كفيلة بتامين رواتب تلك الشرائح من الرواتب والمنح لنهاية العام الجاري.

وقالت الموسوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الحكومة عندما أقدمت باستقطاع الرواتب من المتقاعدين وضعت نفسها في حرج كبير مما جعلها العدول عن قرارها بأسرع وقت وشكلت لجان إصلاحية مالية للحصول على موارد أخرى”.

وأضافت ان ” الحكومة وضعت يدها على موارد مالية جديدة من خلال مراجعتها للفعاليات المالية التي كان يشوبها الفساد منها السيطرة على موارد المنافذ الحدودية ومزاد بيع العملة والاتصالات وغيرها من الضرائب التي ستوفر للحكومة سيولة مالية كبيرة”.

وأشارت الموسوي إلى أن “الإجراءات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة حاليا كفيلة بتامين رواتب تلك الشرائح من الرواتب والمنح لنهاية العام الجاري “.