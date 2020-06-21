العدل تؤكد خلو جميع السجون من إصابات كورونا

1527 مشمولا بالافراج الشرطي

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت وزارة العدل، امس السبت، خلو السجون من اي اصابات بفيروس كورونا، فيما ارسلت الى مجلس الوزراء قائمة مكونة من 1527 سجينا من الكبار والاحداث ممن تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي.

وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي، ان العدل “تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من أي اصابات بفايروس كورونا سواء للكبار او الاحداث، لافتا الى ان عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم بإشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الانسان، فضلا عن تطبيق جميع اليات وشروط الوقاية”، منبها ان “الوزارة انجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 الاف سجين ليكون سجنا نموذجيا بحسب المعايير الدولية”.

وأوضح، أن “الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الاجراءات الفنية والادارية اللازمة”، مضيفا ان “الوزارة قامت بتأمين اتصالات هاتفية لجميع النزلاء مع ذويهم خلال فترة الحظر نظرا لعدم تمكنهم من رؤيتهم لتخفيف الضغط النفسي عليهم”.

ولفت الى ان “الوزارة ارسلت الى مجلس الوزراء قائمتين باسماء النزلاء الذين قضوا نصف مدة محكوميتهم من اجل شمولهم بالافراج الشرطي تضمان 1527 اسما ، مبينا ان القائمة الاولى تضم 1007 سجناء من الكبار والاحداث بواقع 950 من الكبار و57 من الاحداث”، مؤكدا انه “تم اطلاق سراح 72 سجينا من هذه القائمة وفق امر بالعفو من رئاسة الجمهورية”.

واشار السعدي الى ان “القائمة الثانية اعدتها الوزارة بناء على تعديل فقرة الافراج الشرطي التي تضمنت ان يكون الافراج لمن قضى ثلث مدة محكوميته وليس النصف، مضيفا ان الوزارة شكلت لجانا مختصة من اجل جرد المسجونين الذين قضوا ثلث المدة واعدت قائمة تضم 520 اسما من السجناء الكبار والاحداث قامت بإرسالها الى مجلس الوزراء الذي سيرسلها بدوره الى رئاسة الجمهورية من اجل اصدار العفو الخاص بهم واطلاق سراحهم”.

وأكد، أن “الوزارة الى الان لم تردها اي قائمة بالعفو لمن ارسلت اسماءهم كون الوزارة لا يمكنها اطلاق سراح اي مسجون بدون صدور عفو من رئاسة الجمهورية”.