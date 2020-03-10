مثقفون واعلاميون يدعون الى الكشف عن مصير لطيف والتميمي

بغداد-الصباح الجديد:

دعت شبكة الاعلام العراقية الى الكشف عن مصير مدير تحرير الصباح توفيق التميمي الذي اختطف منذ ايام من قبل جماعة مسلحة مجهولة ، وذلك بعد حوالي شهر من اختطاف الصحفي مازن لطيف الذي يعمل في الشبكة، وطالب كتاب ومثقفون السلطات الى القيام بمسؤولياتها بتحريرهما من الخاطفين. كما انضمت جرية الصباح للداعين الى اطلاق سراح التميمي.

واعتبر كتاب واعلاميون في تغريدات نشرت في وسائل التواصل المختلفة، اختطاف الكاتبين بالطريقة التي تمت بها، بمثابة انتهاك صارخ لسيادة القانون وحرية الرأي ومبادئ العدالة…

واكدوا على ضرورة كبح الجماعات المسلحة المنفلتة التي تروع المواطنين، والمنسوبة لها هذه الانتهاكات، وتسيء الى سمعة القوات الامنية والى العراق.