رؤساء النقابات والاتحادات يدعون الى اختيار أعضاء الحكومة المقبلة منهم

بغداد – الصباح الجديد:

اجمع رؤساء النقابات والاتحادات المهنية, الثلاثاء, على ضرورة اعتماد المكلف برئاسة الحكومة المقبلة على اختيار الشخصيات الكفوءة من النقابات والاتحادات المهنية والتي تسهم في معالجة الأزمات التي يمر بها العراق.

وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي الذي ترأس جلسة الاجتماع والتي عقدت في نقابة المحامين صباح اليوم , الثلاثاء , في بيان صدر عن الاجتماع واطلعت عليه الصباح الجديد ان “التحديات التي يواجهها العراق تتطلب شحذ الهمم في اختيار شخصيات مهنية مقتدرة على مواجهة الأزمات وبناء العراق”.

واضاف ان ” النقابات والاتحادات تدعو الرئاسات لاختيار رئيس وزراء طبقا للشروط المعلنة من قبل ساحات التظاهرات والاعتصام واهمية الاستجابة لها كشرط اساسي لضمان مطالبهم ووضع العراق على الطريق الصحيح ” .

وأوضح السعدي، ان “النقابات والاتحادات المهنية بتشكيلاتها النوعية والاختصاصية وثقلها الجماهيري وتأثيرها على الرأي العام هي الأقدر عند اعتماد خياراتها على النهوض بالقطاعات الصحية والهندسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية وفي الميادين كافة”.

ودعا المجتمعون، بحسب البيان، إلى “ضرورة اختيار الوزراء ان يكون ضمن معايير مهنية لكل قطاع ذات العلاقة في الأداء الحكومي..

وبالترشيح مع النقابات والاتحادات المهنية لتكون هذه التشكيلة الوزارية مهنية صرفه قادرة على معالجة الوضع الراهن وقيادة الحكومة باتجاه خدمة الشعب العراقي والاستجابة لحقوقه ومتطلبا”.