اللجنة المالية تنفي تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت اللجنة المالية، في مجلس النواب، الثلاثاء، تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة عدم نيتها الخوض بهذا الموضوع.

وجاء في بيان لها:

تؤكد اللجنة المالية النيابية عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين وتنفي نفيا قاطعا نية اللجنة المالية او مجلس النواب العراقي او الحكومة العراقية الخوض في هذا الموضوع كونه حق مكتسب واللجنة تعمل حاليا مع جميع المؤسسات الحكو مية والأكاديمية والقطاع الخاص لوضع الحلول المناسبة والبعيدة عن مسألة رواتب الموظفين جملة وتفصيلا من أجل النهوض بواقع الأقتصاد العراقي وندعو وسائل الأعلام بتوخي الدقة والحذر واخد المعلومة من مصدرها الاساسي.

يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبارا تضمنت ان الحكومة تنوي تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين لسد العجز الحاصل في الموازنة.