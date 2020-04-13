الفنان كامل ابراهيم..رحيل فاجع

سمير خليل

فجع الوسط الفني والثقافي في العراق اليوم برحيل فنان من فرسان الدراما العراقية الحديثة، الفنان كامل ابراهيم، الذي تميز بكاريزما خاصة و(كاركتر) مميز اغنى سيرته بكم الاعمال الدرامية الرصينة.

عمل الى جانب كوكبة من مجايليه على رفع مستوى الدراما العراقية والحفاظ على ديموتها وتألقها، اضافة لما كان يحمل من دماثة الاخلاق ورقيها والعلاقة الحميمة مع جميع مبدعي الفن العراقي، لذلك اوجع رحيله القلوب التي وجفت حزنا عليه وهو الفتى الطيب..

كامل ابراهيم من مواليد عام 1972 في محافظة البصرة، انتقل الى بغداد بعمر 14 سنة لتبدأ رحلته في عالم الابداع عندما اختاره المخرج الكبيرمحمد شكري جميل عام 1997 وكان ما يزال طالبا في كلية الفنون الجميلة، لبطولة المسلسل الدرامي الكبير (حكاية المدن الثلاث) وجسد فيه شخصية (مسور) وكان اداؤه ملفتا.

توالت بعدها الاعمال حيث شارك في اعمال تلفزيونية عديدة مثل مسلسلات (م م) (نزف جنوبي) و (حفيظ) و(صرخة تراب) و(بقايا حب).

لفت اليه انظار المنتجين العرب، فشارك في مسلسلات (النبع المر) و(الزيبق) المسلسل المصري المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية وتم التصوير في مصر واليونان بمشاركة نجوم من مصر والدول العربية على رأسهم كريم عبد العزيز وشريف منير وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا وآخرين والاخراج كان لوائل عبد الله، ومسلسل (السهام المارقة) بجانب النجوم شريف سلامة وشيرين عادل وهاني عادل والنجمة التونسية عائشة بن احمد من اخراج محمود كامل، والذي عرض في قنوات عربية عدة خلال رمضان الماضي وجسد الراحل فيه شخصية قائد الجناح العسكري في تنظيمات “داعش” الارهابي.

كان الراحل يستعد للعودة الى مصر للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان (لا مكان للقمر) تأليف الكاتبة المصرية علياء الزيني وإخراج محمد سامي.

له تجربة سينمائية في فيلم (الى بغداد) الذي عرض في بغداد مؤخرا تأليف الكاتب البصري عبد الخالق كريم واخراج انور الياسري بجانب نجم ذي فويس ستار سعد والنجوم آسيا كمال وسامي قفطان وفاطمة الربيعي.

عانى الراحل من المرض الخبيث ولم يقو على التغلب عليه ليرحل اول امس الاحد ما شكل صدمة في الوسط الفني والجمهور، خاصة وانه بدأ رحلة العلاج وكان متحمسا لإعلان شفائه من المرض.

وكانت ردود الافعال في الوسط الفني كبيرة حيث سارع عدد كبير من فناني العراق بنعيه وسرد صفاته وانتشرت صوره وكلمات الحزن والرثاء في المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، كما نعته وزارة الثقافة والسياحة والآثارونقابة الفنانين العراقيين. .. انا لله وانا اليه راجعون.