المنجمة التي تنبأت بظهور كورونا: سينحسر الوباء بعد 25 نيسان

الصباح الجديد-وكالات:

كانت المنجمة الروسية تاتيانا لوكاشيفتش، الوحيدة بين المنجمين التي تحدثت في أوائل ديسمبر كانون الاول الماضي عن وباء فيروس كورونا المستجد.

ونشرت التوقعات الفلكية المذكورة ضمن مجموعة “علم التنجيم في الوجوه والقصص من تاتيانا لوكاشيفتش” على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”إنستغرام”. على الموقع الرسمي finam.ru.

وفي حديث بالهاتف جرى في الوقت الراهن مع مراسل صحيفة “ك ب”، قالت تاتيانا لوكاشيفتش: “قلت في توقعاتي في شهر مارس إن ذروة الوباء ستكون في بداية أبريل، عندما تفيض كتلة حرجة من الطاقات الكونية مع اتحاد المريخ وزحل في علامة برج الدلو.

وتابعت: أعتقد أن ذروة الوباء ستبدأ في التلاشي بعد 25 أبريل، سيستدير بلوتو ليتحرك في الاتجاه المعاكس. سيري إلغاء الحجر الصحي في روسيا في 11 مايو، بعد استدارة زحل. سيبدأ التأثير القوي لهذه الكواكب في الضعف، ولكن قد نلاحظ ومضات تفشي للمرض، لأنه في 13 مايو، سيندمج المشتري وبلوتو مرة أخرى، ولكن بالفعل في حركة رجعية.

ومن المرجح أن تكون هناك موجة ثالثة من الفيروس في الخريف، في أكتوبر – نوفمبر، عندما يحدث اقتران المشتري وبلوتو للمرة الأخيرة. وفقط في ديسمبر 2020، عندما يتحد المشتري مع زحل في الدرجة الأولى من برج الدلو، سينسى العالم الوباء إلى الأبد”.