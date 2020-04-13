نجوم ومشاهير اختاروا فترة الحجر للتقرب الى الله

من ضمنهم الملكة اليزابيث وفيروز

الصباح الجديد-وكالات:

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، استغلّ البعض فترة العزل المنزلي ببعض الاهتمامات الخاصة بكل شخص، ولكن بعض النجوم والمشاهير نصحوا بالتقرّب إلى الله، مطالبين الجمهور بالدعاء والتقرب من الله لحفظ البلاد ورفع البلاء، من جائحة كوفيد 19.

اختارت سيدة الغناء فيروز أن ترفع صلاتها عبر قراءة شفهية في الإنجيل، بعد انتشار فيروس كورونا، وتلت فيروز من الكتاب المقدس صلاتها، وبدت في الفيديو، جالسة على أريكة في منزلها ببيروت، وتحيط بها صور أولادها وزوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني المرفوعة على طاولة قريبة.

كما كتبت الفنّانة شيرين عبد الوهاب، سلسلة من التغريدات عبر تويتر تحدّثت فيها عن التغييرات التي فرضها العزل المنزلي، وأبرزها أنّه جعلها تتقرب أكثر من دينها وعائلتها، وكتبت شيرين: “أنا اشكر الظروف بالرغم من قسوتها كي تسنح لنا فرصة للتقرب من الله وعائلاتنا واحبتنا.

وأعادت الفنّانة نجوى كرم مقطع الفيديو الذي نشرته النجمة اللبنانية فيروز، عبر حسابها على تويتر، وهي تتضرع إلى الله بمقطع الفيديو، وعلّقت قائلة: “ليس لنا ملجأ سواك يا الله”.

اما ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية فذكرت في كلمة مقتضبة بثتها وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، أن الوباء فرصة للتقرب إلى الله، لافتة أنّ بلادها تتصدى للفيروس القاتل، وتسعى للحد من انتشاره، إذا بقينا متحدين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، أّنه على الرغم من تباعدنا يمكن استغلال الأوقات للتأمل والعبادة وتعزيز علاقتنا بالله، وأدعو الجميع إلى الصلاة من أجل الأطباء والممرضين.