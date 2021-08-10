انخفاض في تجهيز الطاقة الكهربائية بعد تقليص ايران كميات الغاز المصدرة للبلاد

لم يستورد الطاقة الكهربائية منذ ثلاثة أشهر

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعلنت وزارة الكهرباء، امس الثلاثاء، أن إيران خفضت تصدير الغاز الخاص بتشغيل بعض المحطات الكهربائية في البلاد، مبينة ان العراق لم يستورد الطاقة الكهربائية من إيران منذ ثلاثة أشهر عبر خطوطها الناقلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع موجة حر شديدة مرجح ان تشمل البلاد الأسبوع المقبل وتتجاوز الـ51 درجة مئوية، بحسب ما توقعه منبيء جوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح رسمي، ان “إيران خفضت تصدير الغاز الى العراق الى 22 مليون متر مكعب باليوم للمنطقة الوسطى وخمسة ملايين متر مكعب باليوم الى المنطقة الجنوبية بعد أن كان العراق يستورد منها 47 مليون متر مكعب باليوم منها 30 مليون متر مكعب باليوم للمنطقة الوسطى و17 مليون متر مكعب للمنطقة الجنوبية”.

واضاف ان “قيام ايران بخفض تصديرها لهذه الكميات من الغاز للعراق أسبابه مجهولة، وتقوم الوزارة حاليا بمتابعة الأمر مع الجانب الايراني ومع السفارة الايرانية ببغداد”، مؤكدا ان “خفض الصادرات من الغاز قد أثر على معدلات إنتاج الكهرباء في العراق وانعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء”.

واشار موسى الى ان “العراق لم يستورد أي طاقة كهربائية من الجانب الإيراني منذ ثلاثة اشهر وان جميع الخطوط الايرانية متوقفة والكلام عن منتج وطني من الكهرباء فقط”.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الايرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق، لسد احتياجات البلاد داخليا، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات خلال وقت الذروة، وفقا لمسؤولين في القطاع.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

من جانبها اعلنت شركة الكهرباء الشمالية، امس الثلاثاء، تعرض خطوط (كركوك – بيجي) لعمل تخريبجي، تسبب بسقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.

وذكر اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان صحفي أنه “يبدو أن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير ابراج الكهرباء اخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية على تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية”.

واضاف: “حيث تعرض الخط الناقل كركوك – بيجي جهد٤٠٠ ك.ف الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط (٧) ابراج والمرقمة (١٢٢-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠) وحدوث اضرار وتقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة ، الخط تحديدا في ناحية الرياض في محافظة كركوك”.

واشار البيان الى أنه “كان من الخطط له اكمال الخمسة ابراج التي تم تخريبها مؤخرا في منطقة الشرقاط على نفس الخط هذا اليوم واعادته للعمل بالكامل هذا اليوم بعد ان تم توصيله سابقا بصورة مؤقتة الى محولة بيجي الذاتية جهد ٤٠٠ك.ف، وكالمعتاد هرعت ملاكاتنا الابطال ومنذ الضياء الاول وبمتابعة مباشرة من المدير العام المهندس خالد غزاي، من مجاهدي الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية و الجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر وتصليح القطوعات واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ان شاء الله”. واكد البيان ان “ان ملاكاتنا الهندسية والفنية مستمرة في مواجهة هذه الهجمة الشرسة وتبذل قصارى جهدها وتختزل الوقت وتسابق الزمن لاعادة الخطوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشمالية ، ولن تدخر اي جهد في العمل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها فرق الصيانة من زرع عبوات ناسفة على طريق عملهم وصعوبة دخول الآليات الثقيلة وارتفاع درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس كل هذا لايثني من عزيمة الابطال من أقسام الخطوط في نينوى وكركوك وصلاح الدين، ومستمرون بالعمل ولساعات متأخرة ليلا لاعادة اعمار مادمره الارهاب بهذه الهجمة الخبيثة”.