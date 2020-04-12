ذي قار: 4 مراكز لتسويق الحنطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت مديرية زراعة ذي قار تحديدها اربعة مراكز لتسويق محصول الحنطة في المحافظة.

وقال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي في تصريح، ان” زراعة ذي قار حددت اربع مراكز لتسويق محصول الحنطة في المحافظة لتسهيل عملية الاستلام وتخفيف الاعباء عن الفلاحين”.

وأشار ناهي الى ان “العشرين من نيسان الحالي سيكون موعدا لافتتاح المراكز التسويقية لمحصول الحنطة في الناصرية والرفاعي والاصلاح وستباشر باستلام محصول الحنطة من الفلاحين”.

وكانت زراعة ذي قار اعلنت في وقت سابق وصول 200 حاصدة لاتمام عملية حصاد محصول الحنطة في المحافظة.