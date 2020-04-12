  • الأحد , 12 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ذي قار: 4 مراكز لتسويق الحنطة

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت مديرية زراعة ذي قار تحديدها اربعة مراكز لتسويق محصول الحنطة في المحافظة.

وقال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي في تصريح، ان” زراعة ذي قار حددت اربع مراكز لتسويق محصول الحنطة في المحافظة لتسهيل عملية الاستلام وتخفيف الاعباء عن الفلاحين”.

وأشار ناهي الى ان “العشرين من نيسان الحالي سيكون موعدا لافتتاح المراكز التسويقية لمحصول الحنطة في الناصرية والرفاعي والاصلاح وستباشر باستلام محصول الحنطة من الفلاحين”.

وكانت زراعة ذي قار اعلنت في وقت سابق وصول 200 حاصدة لاتمام عملية حصاد محصول الحنطة في المحافظة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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