اطلاق المنحة المالية “للفقراء” المتضررين من حظر التجوال

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق إطلاقها منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء وباء كورونا وحظر التجوال.

وذكر بيان للجنة، أن “تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، في 7 نيسان 2020، بتخصيص منحة مالية شهرية مؤقتة لمساعدة الأسر المتضررة من حظر التجوال المستحقة للدعم الحكومي، فقد تم اطلاق رابط إلكتروني (minha.iq) لمدة خمسة ايام وعلى مدار الساعة (ابتداءً من اليوم السبت الى منتصف يوم الخميس 16 نيسان الساعة 12 ظهرا)، وعلى وفق آلية مبسطة ومتاحة للجميع عبر الهواتف او الحواسيب الشخصية.

وأورد البيان الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل على النحو التالي: التقديم لمرة واحدة فقط، عبر رقم الهاتف الشخصي لرب الاسرة وفقاً للبطاقة التموينية على ان يكون التقديم متاحا من داخل العراق حصرا، وتهيئة الوثائق الشخصية الثبوتية الخاصة برب الأسرة وجميع افرادها والبطاقة التموينية قبل البدء بعملية التقديم، اضافة الى التأكد من ادخال المعلومات الصحيحة وتجنب استخدام اية معلومات وهمية او معلومات شخص آخر او اخفاء اية معلومات مطلوبة درءاً لتعرض المتقدم الى المحاسبة القانونية والعقوبات القضائية.

وأضاف البيان: “يقوم الموقع بحفظ المعلومات المدخلة كافة لتجري مراجعتها لاحقا وتدقيقها مع الجهات الحكومية لتحديد المستحقين وإرسال المنحة إليهم، مع وجوب ان لا يكون اي من افراد الاسرة ممن يستلم راتبا من الحكومة (مثلا: ﻣﻮﻇﻒ، او ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، أو مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، او يستلم اي راﺗﺐ او دخل آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ)”.

وأضاف، ان “القيام بعملية التقديم تعني تعهد المتقدم بقراءة وفهم هذه التعليمات والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة، وفي نهاية عملية التقديم يجري تحديد رقم تعريفي خاص بكل طلب، يجب الاحتفاظ بهذا الرقم وسيجري التواصل مع المستحقين قبل نهاية شهر نيسان وبعد اكمال عملية التدقيق والمصادقة لإرسال المنحة اليهم”.

وأوضح بيان لجنة الصحة العليا، ان “بعد الانتهاء من عملية التقديم وظهور الرقم التعريفي، يكون المتقدم قد اكمل المطلوب منه، ولا حاجة للقيام بأي شيء إضافي، وإذا كانت هناك معلومات إضافية أو وثائق مطلوبة فسيجري التواصل مع المتقدم عن طريق رقم الهاتف المعرف”.

وأكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ان المنحة المالية مخصصة للأسر التي تمر بظروف مادية صعبة بسبب انتشار الوباء وحظر التجوال وتأثر فرص العمل، ولا تشمل الفئات التي تستلم رواتب او اي دخل آخر من الحكومة، ولا تشمل الميسورين.