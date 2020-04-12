  • الأحد , 12 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • إلهام شاهين تنتهي من “حظر تجول” وتدعو الناس لملازمة بيوتهم

إلهام شاهين تنتهي من “حظر تجول” وتدعو الناس لملازمة بيوتهم

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الصباح الجديد-متابعة:

دعت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى وقف تصوير الأعمال الفنية خلال هذه الفترة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل “لمحاصرة الفيروس”.

وشددت الفنانة المصرية على ضرورة البقاء في المنزل والالتزام بأوامر الإغلاق، قائلة: “وجودنا في البيت سيقضي على الفيروس، فعند شفاء من أصيبوا بالمرض فعلا، وبقاء البقية في منازلهم دون التعرض للعدوى، فإن الوباء سينتهي نتيجة محاصرة الفيروس، كما حدث في الصين”.

واعترفت شاهين أنها لم تدرك مدى خطورة الوضع في بداية الأزمة، واستطردت بالقول: “كنت كالكثيرين غيري.. لم أتوقع أن حجم الوباء سيكون عالميا بهذا الشكل، وأنهيت تصوير فيلم شاءت المصادفة ان يكون اسمه (حظر تجول) في الرابع من مارس اذار الماضي، عندما كان المرض منتشرا في الصين”.

وتابعت: “لم أتخيل أن يصل كورونا إلى مصر، وبالتالي لم آخذ الموضوع بجدية، لكنني أدعو الناس الآن إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والبقاء في بيوتهم، حفاظا على صحتهم وصحة أحبائهم، وسلامة بلدهم”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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