إلهام شاهين تنتهي من “حظر تجول” وتدعو الناس لملازمة بيوتهم

الصباح الجديد-متابعة:

دعت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى وقف تصوير الأعمال الفنية خلال هذه الفترة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل “لمحاصرة الفيروس”.

وشددت الفنانة المصرية على ضرورة البقاء في المنزل والالتزام بأوامر الإغلاق، قائلة: “وجودنا في البيت سيقضي على الفيروس، فعند شفاء من أصيبوا بالمرض فعلا، وبقاء البقية في منازلهم دون التعرض للعدوى، فإن الوباء سينتهي نتيجة محاصرة الفيروس، كما حدث في الصين”.

واعترفت شاهين أنها لم تدرك مدى خطورة الوضع في بداية الأزمة، واستطردت بالقول: “كنت كالكثيرين غيري.. لم أتوقع أن حجم الوباء سيكون عالميا بهذا الشكل، وأنهيت تصوير فيلم شاءت المصادفة ان يكون اسمه (حظر تجول) في الرابع من مارس اذار الماضي، عندما كان المرض منتشرا في الصين”.

وتابعت: “لم أتخيل أن يصل كورونا إلى مصر، وبالتالي لم آخذ الموضوع بجدية، لكنني أدعو الناس الآن إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والبقاء في بيوتهم، حفاظا على صحتهم وصحة أحبائهم، وسلامة بلدهم”.