مناعتك سلاحك في زمن “كورونا”

الصباح الجديد-وكالات:

في ظل انتشار فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم، تبرز أهمية المناعة القوية لدى الأشخاص، لمنحهم القدرة على مقاومة هذه العدوى الفتاكة.

وفي إطار تقوية المناعة لدى الأشخاص هناك عدد من النصائح والإرشادات الطبية التي يجب اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالفيروسات وزيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومتها.

من أهم النصائح الضرورية لتقوية الجهاز المناعي للشخص، حصوله على القسط الكافي من النوم يوميًا بما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات يوميًا، اذ إن الإجهاد يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي لدى الأشخاص.

كما ينصح أيضًا بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين سي وعناصر الزنك والحديد، لدورها الفعال في تقوية الجهاز المناعي، والتقليل من فرص الإصابة بالفيروس.

ويجب الاهتمام بممارسة الأنشطة البدنية بنحو يومي، لتنشيط خلايا الجسم المختلفة، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض وحماية الجسم من أي مضاعفات صحية.

ومن الضروري أيضًا التخلص من المشاعر السلبية والتوتر والقلق، حيث تعمل الضغوط النفسية والعصبية على تقليل المناعة لدى الأفراد، ما يجعلهم عرضة للأمراض.