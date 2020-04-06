  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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دوريات النجدة تقدم خدمة استثنائية وتشارك بزفاف شاب نجفي

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اعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف ، عن مشاركتها في حفل زفاف خلال فرضها حظر التجوال ضمن مبادرة انسانية لمواطني المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت  ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان ” قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي وجه دوريات النجدة وباشراف مدير القسم باجراء زفاف لعروسين من أبناء المحافظة”

وبينت ” أن احدى العوائل النجفية استعانت بدوريات شرطة النجدة من أجل زفاف العروسين ومشاركتهم فرحتهم بسبب الحظر الصحي المفروض على جميع أبناء الشعب العراقي ”

وأكدت” ان قيادة شرطة النجف حريصة على توفير الحماية للمواطنين وان تشارك في صناعة السعادة والأفراح لجميع أبناء المحافظة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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