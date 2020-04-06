دوريات النجدة تقدم خدمة استثنائية وتشارك بزفاف شاب نجفي

اعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف ، عن مشاركتها في حفل زفاف خلال فرضها حظر التجوال ضمن مبادرة انسانية لمواطني المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان ” قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي وجه دوريات النجدة وباشراف مدير القسم باجراء زفاف لعروسين من أبناء المحافظة”

وبينت ” أن احدى العوائل النجفية استعانت بدوريات شرطة النجدة من أجل زفاف العروسين ومشاركتهم فرحتهم بسبب الحظر الصحي المفروض على جميع أبناء الشعب العراقي ”

وأكدت” ان قيادة شرطة النجف حريصة على توفير الحماية للمواطنين وان تشارك في صناعة السعادة والأفراح لجميع أبناء المحافظة.