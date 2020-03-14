  • السبت , 14 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • أنس جابر تتقدم مركزا في التصنيف العالمي للتنس

أنس جابر تتقدم مركزا في التصنيف العالمي للتنس

رياضة
التعليقات على أنس جابر تتقدم مركزا في التصنيف العالمي للتنس مغلقة
25 views

تونس ـ وكالات:
تقدمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر مركزا جديدا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، لتصبح في المرتبة 38 عالميا.
وتألقت جابر (25 عاما) بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي، ببلوغها الدور ربع نهائي أستراليا المفتوحة، وثمن نهائي دبي المفتوحة، وربع نهائي الدوحة المفتوحة.. وسافرت جابر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة إنديان ويلز، بعد أن ضمنت دخولها مباشرة إلى الجدول النهائي، قبل أن يتقرر إلغاء هذه البطولة بسبب فيروس كورونا.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة