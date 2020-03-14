وقعنا إتفاقية تعاون في القاهرة دعماً لبرامج التنمية

سمية الناصر رئيس مؤسسة الباسقة لـ» الصباح الجديد»:

بغداد ـ فلاح الناصر:

وقعت رئيس مؤسسة الباسقة للثقافة والفنون والتنمية، سمية الناصر، إتفاقية تعاون مع مؤسسة بناء ودعم الأنسان المصرية برئاسة ايمن محمود، اذ سيكون البروتكول التعاوني أساسا في تعزيز اقامة دورات التنمية البشرية والفكرية التي تعنى بها المؤسستين.

ويأتي توقيع الإتفاقية على هامش تلبية الناصر دعوة من صالون تغريد فياض اللبناني، لحضور ندوة اقيمت باشراف المركز الثقافي الروسي في القاهرة مؤخراً، بعنوان «الأدب الروسي وتأثيره على الأدب والكتاب العرب»بمشاركة واسعة من دول «مصر وروسيا ولبنان والسعودية واليمن والأردن». وجرى على هامش المشاركة تكريمها بشهادة تقديرية من اللجنة المنظمة.

وقالت الناصر في حديثها لـصحيفة «الصباح الجديد»، ان أول خطوات اتفاقية التعاون مع المؤسسة المصرية ستكون المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيقام في القاهرة شهر آيار او حزيران، ويناقش العديد من النقاط بينها التوحد لدى الاطفال والانترنت وبطء التعلم وتأثيراته على المستوى الدراسي وغيرها من الأمور في الوقت الراهن، موضحة ان العراق سيشارك بوفد يضم اعضاء من المؤسسة مع دكتور أكاديمي وسيتم طرح أفكار ورؤى عراقية لمعالجة نقاط عدة تشهدها الساحة العربية والعراقية.

وبينت ان زيارتها لمصر يأتي ضمن دور المؤسسة في إيصال صوت المراة العراقية وتسجيل الحضور الفعال كوننا بلد يحب السلام ويتفاعل مع دول المنطقة والعالم بكل ما ينمي الحياة ويكون عامل لتقدمها.

كما شاركت في أيامها بجمهورية مصر العربية في ندوة اقامها منتدى روشان صفا في دار الأوبرا ومسرح الحضارة بعنوان «الأدب النسوي بين الماضي والحاضر»، كما قدمت قصيدة «لما تقسم» في المشاركة العراقية بالندوة، وبصفتها رئيس فرع اكاديمية الزهراء للفنون فرع العراق، ومقرها الرئيس مصر، شاركت في امسية اقامتها الأكاديمية التي تعنى بالفنون والآداب والثقافة.

وتابعت ان حضورها في مصر أسهم في اللقاء بالعديد من الشخصيات الناشطة في الميدان الادبي، فضلا على تضييفها في احدى الفضائيات المصرية للحديث عن تجربة المرأة العراقية في قطاع المؤسسات الثقافية والانسانية ودورها المؤثر في المساهمة برفد المجتمع بابداعات تعزز مسيرة العطاء على جميع الاصعدة.

واوضحت ان مشاركتها في أكثر من مهرجان او ندوة في السنوات الاخيرة بدول الأردن ولبنان وتونس ومصر، اسهم في اطلاعها بشكل كبير على الدور الذي تلعبه المؤسسات الثقافية والمنظمات في ان تكون العين التي ترصد الحالات السلبية امام الحكومات من أجل تلافيها مع دعم الإيجابيات.

واشارت إلى ان مؤسستها تسعى إلى فتح آفاق التعاون مع وزارة الثقافة لاقامة نشاطات مشتركة هدفها دعم القطاع الفني وتنظيم معارض للفنون التشكيلية وتفعيل دور المسرح، سيما بتعاون مميز مع د. علي عويد مدير عام دائرة الفنون التسكيلية في الوزارة، وكذلك مع وزارة الشباب والرياضة في جانب الثقافة، سيما دائرة الفنون في الوزيرية التي ستكون موقعا مهما لتضييف النشاطات الفنية، وهنالك توجه إلى وزارة التربية لاقامة دورات للتنمية خاصة بالملاكات التعليمية ومراكز الاعداد والتدريب بتعزيز ثقة الانسان بقدراته.

وسمية الناصر، أديبة وشاعرة، صدرت لها مجموعة قصائد شعرية «حديث الروح» تكونت من 25 قصيدة، ومطبوعها الجديد الذي سيوزع قريبا « الحبل السري» وهو رواية أدبية عن الرمأة العراقية، وتحت الطبع كتابان، «المرأة العصرية» و»ماذا بعد»، وهما مجموعة مقالات حديثة عن دور المرأة في الحياة الاجتماعية وبناء الاسرة وتربية الابناء.

يشار إلى ان مؤسسة الباسقة للثقافة والفنون والتنمية تأسست يوم 6 نشرين الثاني من العام 2019 وهي أحدى منظمات المجتمع المدني تضم في عضويتها 7 أدباء وناشطين.