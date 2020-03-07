الأحوال المدنية توقف اصدار الأوراق الثبوتية لمدة أسبوع

استثنت الحالات الإنسانية فقط

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة امس السبت، إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية بدءاً من اليوم الاحد، حرصا منها على عدم اصابة المواطنين بفايروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، إنها “قررت ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/ آذار 2020، ولمدة اسبوع”.

واضاف البيان أن “ذلك جاء للحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بالمرض اعلاه ويستثنى من ذلك الحالات الانسانية والحرجة”.

وتابع أن “القرار اتخذ حسب توجيهات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 ولما تشهده دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من زخم من قبل المراجعين وحرصاً عليهم من الإصابة بمرض ( كورونا)”.