فيروس كورونا يطال 94 دولة والاصابات تخطت نحو مائة والفين من مواطنيها

المنظمة الدولية تستبعد انحساره قريبا

الصباح الجديد – متابعة:

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم نحو 102 ألف مع توسع مساحة انتشاره في 94 بلدا وسط إجراءات احترازية متزايدة، وارتفع عدد الوفيات عالميا إلى 3491، كما قللت منظمة الصحة العالمية من شأن التوقعات بانحسار العدوى، وخصوصا في الصيف.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ميشيل ريان في مؤتمر صحفي بجنيف، “لا نعرف بعد كيف سيكون نشاط الفيروس في الظروف المناخية المختلفة. يجب أن نتوقع بأنه ما زال قادرا على الانتشار، ومن الخطأ الاعتقاد بأنه سيختفي مع مرور الوقت مثل الإنفلونزا.. لذا علينا أن نحارب الفيروس الآن، لا أن نتوقع بأنه سيختفي من تلقاء نفسه”.

وتوقّعت منظمة السياحة العالمية انخفاضا في أعداد السيّاح في العالم تتراوح نسبته بين 1 و3% في عام 2020، أي خسارة تبلغ قيمتها بين “ثلاثين وخمسين مليار دولار”.

وفي آخر تطورات انتشار الفيروس وطرق مكافحته حول العالم:

ارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 3073، وذلك بعد وفاة 28 مريضا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مع تراجع عدد الضحايا اليومي إلى أدنى مستوى منذ أسابيع.

وفي كوريا الجنوبية سجلت 174 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة، مع 44 وفاة.

وسجلت 17 وفاة جديدة في ايران، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 124، في حين بلغ عدد المصابين 4747، والإعلان عن وفاة النائبة المنتخبة فاطمة رهبر، وإصابة رئيس أطباء مركز قم للحجر الصحي جواد خدادي بالفيروس.

وأعلنت هيئة المساجد في طهران وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الإمارات، جرى تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45، كما شفيت حالتان ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى سبع، والحكومة تناشد المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج وتقرر إغلاق جميع المدارس لمدة شهر اعتبارا من غد الأحد.

السعودية

وصول عدد حالات الإصابة إلى خمس، وتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، وإغلاق الحدود البرية مع الإمارات والكويت والبحرين باستثناء الشاحنات التجارية، وقصر رحلات الطيران القادمة من تلك الدول على ثلاثة مطارات.



واوصت وزارة الصحة في عمان بتعليق جميع التجمعات والمؤتمرات الدولية في السلطنة.

واما في الكويت فتم تسجيل ثلاث إصابات جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران، ووصول العدد الإجمالي إلى 61. وإيقاف الرحلات الجوية مع سبع دول، بينها مصر وسوريا ولبنان، لمدة أسبوع.

وفي العراق، سجلت رابع وفاة، وثماني إصابات جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 48، وتسجيل أول حالة إصابة بإقليم كردستان في مدينة أربيل. والسلطات مددت تعطيل الدراسة إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، مع منع التجمعات في الأماكن العامة.

كما اكتشفت في مصر 12 إصابة جديدة تعود لعمال على متن باخرة، فيما ارتفع عدد المصابين في الجزائر إلى 19.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، ارتفاع عدد المصابين إلى 22، ودخول الفيروس مرحلة الانتشار مع اكتشاف أربع حالات إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بين العائدين أخيرا من إيران، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 12.

وعلقت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، الدوام في مدارسها يومي السبت والأحد كإجراء احترازي، ووزارة الصحة في القطاع تعلن حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات. والسلطة تضع 15 سائحا أميركيا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وفي إٍسرائيل، ارتفع عدد الإصابات إلى 21 مصابا بعد الكشف عن خمس إصابات جديدة، والسلطات تدرس ضم القادمين من الولايات المتحدة إلى قائمة الدول التي يتم إخضاع القادمين منها للحجر الصحي.

وارتفع عدد حالات الإصابة في أفغانستان إلى أربع وفي فيتنام إلى 18.

وفي الفلبين اكتشفت أول إصابة انتقلت داخليا، ووافق رئيسها على إعلان حالة طوارئ صحية.

وفيما قفز عدد المصابين في إيطاليا إلى 4636، حدثت فيها 197 حالة وفاةن فيما بلغ عدد الوفيات في فرنسا تسع وفيات، بعد تسجيل وفاتين جديدتين، فيما بلغ عدد المصابين 613.

وجرى تسجيل 48 إصابة جديدة في بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 164. وشركة فيسبوك تعلن أنها ستغلق مكاتبها في لندن حتى الاثنين بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.

وأعلنت آيسلندا حالة الطوارئ امس الأول الجمعة بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 43 حالة.

وفي اليونان تم تسجيل 34 حالة كانوا بالحافلة نفسها عندما سافروا للحج في إسرائيل.

وفيما ارتفع عدد الإصابات في السويد إلى 136 ، سجلت في بلجيكا 109 اصابة

وفي النمسا، حظرت الرحلات الجوية المباشرة إلى إيران وكوريا الجنوبية ومدينتي ميلانو وبولونيا الإيطاليتين.

ورصدت أول حالة إصابة مؤكدة، لفتاة عادت من إيطاليا في كولومبيا

وارتفع عدد الوفيات إلى 15، في الولايات المتحدة كما جرى تسجيل إصابة 21 شخصا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا. وجدد الرئيس دونالد ترامب أمس تشديده على استعداد بلاده لكافة الاحتمالات، خلال زيارة تفقدية برفقة وزير الصحة أليكس عازار لمركز السيطرة على الأمراض.

أما عازار فقال إن عملية إنتاج أدوات فحص الفيروس وشحنها للولايات تسير وفق المخطط، وذلك بعدما قال مايك بنس نائب الرئيس إنه لا توجد أدوات فحص كافية لتلبية الطلب المتزايد في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة الدفاع (بنتاغون) الجمعة عن البدء في تجارب لقاحات جديدة على الفئران في مختبرات قيادة القوات البرية، مع توقع البدء بتجربة هذه اللقاحات على عدد محدود من البشر في القريب العاجل.