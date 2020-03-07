الصحة العالمية: إصابات الكورونا في العراق طفيفة وشحنات طبية ستصله اليوم

مساعدات وفريق صيني في الطريق الى بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اشادت منظمة الصحة العالمية امس السبت بإجراءات وقرارات خلية الأزمة في العراق لمواجهة فيروس كورونا، فيما بينت أن معظم الاصابات في البلاد طفيفة وستتماثل للشفاء، مؤكدة أن شحنات طبية ستصل اليها اليوم.

وقال مدير مكتب المنظمة في العراق ادهم اسماعيل في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” المنظمة سعيدة وتشيد باجراءات خلية الازمة المشكلة في العراق لمواجهة فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “شحنات طبية ستصل إلى العراق غدا وسيعقبها وصول شحنات أخرى تباعا”.

وأضاف إسماعيل، ان “ العراق سجل اصابات قليلة جدا مقارنة باعداد الدول العربية الاخرى ومقارنة أيضا مع حدودها الطويلة مع جارتها ايران”.

وتابع إسماعيل: ” سيزداد عدد حالات الشفاء من الفيروس في العراق”، مبينا ان “30 من اصابات فيروس كورونا بالعراق طفيفة وسيتم شفائهم بعد انتهاء مدة الحضانة “.



واشار الى ان “الخشية من فيروس كورونا في العراق هو على كبار السن وقليلي المناعة واصحاب الامراض المزمنة لان الفيروس يهدد حياة تلك الفئات”.

وفي السياق، افاد مصدر مطلع امس السبت، بأن مساعدات طبية وفريقا طبيا صينيا في الطريق الى بغداد.

وقال المصدر ان «مساعدات طبية صينية وفريق من خبراء الاطباء الصينيين في الطريق الى بغداد».

وكان أعلن رئيس الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري، في الثالث من اذار الحالي، عزم الصين إرسال مساعدات طبية خاصة بمواجهة فايروس كورونا إلى العراق، مبينا أن المساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات للفحوصات المختبرية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا انها لمساعدات طبية صينية وهي في طريق شحنها الى العراق.