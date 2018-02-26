قريباً.. النسيج والجلود تقيم معرضا للبيع المباشر في وزارة الكهرباء

لتلبية احتياجات المديريات والدوائر من منتجات الشركة

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن إكمال جميع الاستعدادات لافتتاح المعرض الدائم للبيع المباشر لمنتجاتها في مقر وزارة الكهرباء.

وأكد مدير عام الشركة المهندس أحمد الكعبي في تصريح للمركز الإعلامي في الوزارة إشرافه المباشر ومتابعته الميدانية لآخر الاستعدادات والتحضيرات لافتتاح معرض البيع المباشر لمنتجات الشركة الجلدية والنسيجية المتنوعة في مقر وزارة الكهرباء .

ولفت المدير العام إلى أنه عقد لقاءات مع وكيل وزارة الكهرباء ومدير عام الدائرة الإدارية في الوزارة لبحث ومناقشة سبل التعاون والتنسيق لتلبية احتياجات مديريات ودوائر وزارة الكهرباء من منتجات الشركة وبالأخص منتجات السلامة المهنية دعما للمنتج الوطني ، مشددا على أن إقامة معارض البيع المباشر خطوة مهمة وضرورية للترويج عن الإنتاج الوطني وتفعيل عمليات التسويق في ضوء توجيهات وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني بهذا الخصوص ، مفصحا عن نية الشركة وعزمها على إقامة معارض للبيع المباشر لمنتجاتها لتشمل وزارات الدولة كافة .

في سياق متصل اشار الكعبي إلى الزيارة التي قام بها إلى مقر وزارة العدل ولقاء المفتش العام فيها لإبداء رغبة الشركة واستعدادها لتجهيز دوائر وتشكيلات الوزارة المذكورة بمنتجات الشركة الجلدية المختلفة ، لافتا إلى أن مفتش عام وزارة العدل قام بدوره بإعداد كتاب إلى جميع دوائر الوزارة بشراء منتجات الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وحسب قوائم المنتجات المعدة بهذا الصدد ، مؤكدا على أنه قد جرى الاتفاق أيضا على تنفيذ زيارات لممثلي دوائر وزارة العدل للاطلاع على المعامل التابعة للشركة والخطوط الإنتاجية فيها ، مؤكدا الاستمرار ببذل الجهود الممكنة والمكثفة للتنسيق مع مؤسسات الدولة وحثها على اقتناء المنتج الوطني بديلا عن الاستيراد .

من جانب اخر نفذت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقودا للاشراف والمصادقة على المعادلات القياسية ونسب التلف .

وقال مدير عام الشركة المهندس عصام كاظم جبارة في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة ان الشركة انجزت عقدا مع الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية لاحتساب نسب التلف، موضحا بأن شركته قامت من خلال هذا العقد الذي تقدر قيمته الاجمالية بـ( 5) ملايين دينار بالاشراف والمصادقة على المعادلات القياسية ونسب التلف القياسي المعدة من قبل الشركة للمواد الاولية الداخلة في الانتاج لمحرك مبردة الهواء 1/4 حصان مضيفا بأن الشركة اتفقت في السياق ذاته مع الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء لاحتساب نسب التلف وذلك بالاشراف والمصادقة على المعادلات القياسية ونسب التلف القياسي المعدة من قبل الشركة للمواد الاولية الداخلة في الانتاج خلال سقف زمني امده ستة اشهر وبمبلغ اجمالي قدره ( 30) مليون دينار .

وذكر المدير العام بأن الشركة نفذت عدد من الدورات التدريبية منها دورة اعداد مدقق دولي من قبل منظمة ( tve cert ) المانحة للشهادة والمعتمدة من قبل منظمة ( IRCA ) لعدد من منتسبي قسم ادارة الجودة في شركات الوزارة وعلى مدى خمسة ايام كما وتم تنفيذ الدورة التحويلية للمواصفة القياسية الدولية من المواصفة ISO9001:2008 الى المواصفة ISO 9001:2015 لاستشاريي قسم ادارة الجودة في الشركة بمجال التأهيل والتدقيق وعلى مدى ثلاثة ايام ومن قبل المنظمة ذاتها .