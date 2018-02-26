«آشور» تواصل تأهيل وتوسيع طريق محمد القاسم في البصرة

يبدأ من تقاطع المستشفى العسكري وحتى منطقة الشعيبة

البصرة – سعدي السند:

يعدّ الشارع المؤدي الى عدد من المنشآت والشركات النفطية الكبيرة ومناطق سكنية متعددة والذي يبدأ من تقاطع مستشفى الفيحاء في البصرة (العسكري سابقا) الى منطقة الشعيبة النفطية من الشوارع المهمة التي تمرّ عبره يوميا عشرات الآلاف من السيارات وبشتى الأحجام ومنها السيارات الاختصاصية والشاحنات المحملة بالنفط وغيرها من المشتقات النفطية .. والذي يحتاج الى عمليات تأهيل وتوسيع بسبب قدمه .. فكانت مبادرة وزير النفط الخبير جبار اللعيبي في مكانها عندما أوعز بتأهيل وتوسيع هذا الطريق في سلسلة المبادرات التي قدمتها ومازالت تقدمها الوزارة لاهالي البصرة.

العمل على انجاح المشروع الذي اوكلت عملية تنفيذه لشركتنا

«الصباح الجديد» زارت موقع عمل تنفيذ هذا المشروع المهم في منتصف الطريق المؤدي الى الشعيبة وتحديدا قبل عبور جسر محمد القاسم .. والتقت المهندس جعفر صادق عبدالله مدير هيئة تنفيذ هذا المشروع الموسوم (تأهيل وتوسيع طريق محمد القاسم ) والذي قال بعد أن تم تكليف شركتنا (شركة آشور العامة للمقاولات الأنشائية) بتنفيذ هذا المشروع هيأنا وبشكل عاجل ومدروس كل التفاصيل التي تحقق أنجاح هذه المهمة خصوصا وان الشركة بخبرتها وخبرة ملاكاتها وبالأختصاصات التي تتعامل بها تمتلك روعة الأداء الدقيق للأعمال التي توكل لها فباشرنا في التاسع من تموز الماضي ، اذ ان المشروع عبارة عن جزءين بمرحلة واحدة وتشمل الشارع من البداية حتى النهاية فباشرنا بالجزء الأول الذي يبدأ من تقاطع مستشفى الفيحاء (العسكري سابقا) الى جسر محمد القاسم وبطول 5 كم وقد تضمن العمل رفع الاسفلت القديم وانشاء طريق جديد مع اكسائه بثلاث طبقات ( أساس ورابطة وسطحية) وتتخللها بنية تحتية من عبارات كونكريتية لمياه الامطار وعبارات مستقبلية لصالح عدد من الشركات ومنها شركة الانابيب النفطية وشركة مصافي الجنوب .

عبارات متنوعة وعمليات تعريض للشارع

أما الجزء الثاني فقد اوضح عنه المهندس جعفر صادق مدير هيئة تنفيذ المشروع انه يبدأ عبر جسر محمد القاسم وينتهي بتقاطع الشعيبة وبطول 10 كم ويتضمن العمل رفع وقلع الاسفلت المتضرر مع تعريض الشارع ليصبح 10,5م تبليط وتضاف اليه أكتاف من الجانبين بعرض 2،5م ويشمل ايضا البنى التحتية من عبارات كونكريتية لمياه الامطار وعبارا ت مستقبلية لشركة الانابيب النفطية وشركة مصافي الجنوب ومن المؤمل انجاز العمل نهاية شهر آب المقبل .

متابعة متواصلة من وزير النفط ومحافظ البصرة ومدير عام شركة آشور

وقال مدير هيئة تنفيذ المشروع ان هذا المشروع يحظى بمتابعة من قبل وزير النفط الخبير جبار اللعيبي وهناك متابعة ايضا من قبل المهندس أسعد العيداني محافظ البصرة اضافة الى المتابعة اليومية من قبل المهندس علي عبدالواحد لاحج مدير عام شركة آشور العامة للمقاولات الأنشائية والذي زار المشروع خمس مرات ليكون قريبا من اخوانه العاملين في المشروع من منتسبي شركة اشور الذين اثبتوا انهم متميزون حقا في اصرارهم على انجاز العمل بذات الدقة المطلوبة وبوقت قياسي محققين نسبا متميزة بالانجاز ليتم تسليم المشروع بموعده المقرر … وترافقنا في المشروع 69 آلية متعددة الأختصاصات منها القلابات والفارشات والحادلات وتناكر الماء والشفلات والكريدرات والكرينات والسيارات الخدمية الأخرى .