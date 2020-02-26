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التشيلي جارين يتوج بلقب ريو

رياضة
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ريودي جانيرو ـ وكالات:
حصد التشيلي كريستيان جارين لقب بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس، عقب فوزه أول أمس في النهائي على الإيطالي جانلوكا ماجير بمجموعتين دون رد، ليضيف بذلك رابع ألقاب مسيرته الاحترافية.واحتاج اللاعب اللاتيني الشاب إلى ساعة و35 دقيقة من أجل حسم الأمور لصالحه بنتيجة 7-6 (7-3) و7-5.وأضاف صاحب الـ23 عاما لقبه الثاني هذا الموسم بعد بطولة كوردوبا الأرجنتينية.
كما أن هذا هو اللقب الرابع في مسيرة اللاعب الذي سيرتقي للتصنيف الـ18 عالميا، بعد أن كان في الـ25، وذلك خلال التصنيف الذي سيصدر الاثنين، بعد بطولات ميونخ وهيوستن (2019)، وكوردوبا هذا العام.
في المقابل فشل ماجير في إكمال مفاجآته في البطولة بعد أن أقصى النمساوي دومينيك تيم، المرشح الأول للقب، من دور الثمانية، ومن ثم تدشين أول القابه مسيرته.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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