التشيلي جارين يتوج بلقب ريو

ريودي جانيرو ـ وكالات:

حصد التشيلي كريستيان جارين لقب بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس، عقب فوزه أول أمس في النهائي على الإيطالي جانلوكا ماجير بمجموعتين دون رد، ليضيف بذلك رابع ألقاب مسيرته الاحترافية.واحتاج اللاعب اللاتيني الشاب إلى ساعة و35 دقيقة من أجل حسم الأمور لصالحه بنتيجة 7-6 (7-3) و7-5.وأضاف صاحب الـ23 عاما لقبه الثاني هذا الموسم بعد بطولة كوردوبا الأرجنتينية.

كما أن هذا هو اللقب الرابع في مسيرة اللاعب الذي سيرتقي للتصنيف الـ18 عالميا، بعد أن كان في الـ25، وذلك خلال التصنيف الذي سيصدر الاثنين، بعد بطولات ميونخ وهيوستن (2019)، وكوردوبا هذا العام.

في المقابل فشل ماجير في إكمال مفاجآته في البطولة بعد أن أقصى النمساوي دومينيك تيم، المرشح الأول للقب، من دور الثمانية، ومن ثم تدشين أول القابه مسيرته.