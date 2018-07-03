حوادث المرور في الإقليم تتسبب بمصرع 10 آلاف شخص خلال 15عاماً

مواطن يسكب الطين على رأسه احتجاجًا على رداءة الطرق

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في حادثة فريدة من نوعها قام احد المواطنين من سكنة قضاء كوية بسكب الطين على رأسه، اعتراضا على رداءة وسوء الطريق الواصل بين القضاء ومحافظة اربيل.

وقال المواطن هونر طاهر للصحفيين بعد ان توسط الطريق الرئيس بين محافظة اربيل وقضاء كوية وقام بسكب الطين على رأسه حتى اخمص قدميه، « الى متى تسكت حكومة الاقليم عن الواقع المزري للمواطنين الذين يرتادون الطرق الرئيسة بين محافظات ومدن الاقليم، الذي قال انها تحول الى سبب رئيس لفقدان الكثير لارواحهم.

ودعا طاهر المواطنين في الاقليم الى مساندته في الالية الغريبة التي اتبعها للاعتراض على سوء الخدمات والوضع المزري للطرق والجسور في الاقليم.

بدوره اكد تقرير نشر امس الثلاثاء ان حوادث السيارات تعد السبب الثاني لفقدان كثير من المواطنين ارواحهم سنويا في الاقليم.

واكد التقرير الذي نشرته منظمة توعية السلامة المرورية حصلت الصباح الجديد على نسخة منه ارتفاع حالات الوفاة بنحو ملفت في مدن ومحافظات الاقليم، وادى خلال السنوات 15 المنصرمة الى مصرع 10 الف شخص واصابة 100 الف اخرين.

وتابع التقرير ان حوادث السير تسببت كذلك باصابة 400 شخص باصابات بالغة تحولت الى حالات عوق مستديم، فقدوا معه القدرة على ممارسة حياتهم الطبيعية.

وعزا تقرير منظمة السلامة المرورية، ارتفاع حالات الوفيات والاصابة لدى مستخدمي المركبات في الاقليم، الى عدم التزام السائقين ورداءة الطرق والجسور، والطرق الواصلة بين محافظات الاقليم.

ويضيف التقرير الى ان المسؤولين والجهات المعنية في الاقليم، لايعيرون الاهتمام المطلوب بشروط السلامة العامة ومنها ترميم الطرق القديمة وانشاء شوارع جديدة تستوعب هذا العدد الهائل من المركبات الذي يدخل الى اسواق الاقليم سنويا، والذي يفتقر الى اعتماد الطرق والوسائل العصرية الحديثة المعتمدة في بعض الدول المتطورة لتحقيق اقسى قدر من السلامة المرورية.

من جهتها عزت المديرية العامة لمرور في الاقليم ارتفاع الحوادث المرورية وخصوصا على الطرق الخارجية الى عدم التزام السائقين بالتعلميات والارشادات المرورية واستخدام الهواتف في اثناء القيادة وضيق الطرق الخارجية واقتصارها على سايد واحد وعدم وجود الامكانية المادية لبناء طرق جديدة.

وتشير احدث احصائية الى ان عدد المركبات للعام 2017 بلغ مليون 469 الف في الاقليم، عدا المركبات العسكرية التي يبلغ عددها في محافظة اربيل فقط 705 الف مركبة بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

من جهتها أعلنت مديرية مرور السليمانية، عن مصرع وإصابة 362 شخصاً بحوادث سير خلال الأشهر الستة الماضية، من عام 2018 الحالي فيما لفتت إلى أنها سجلت أكثر من 36 ألف مخالفة مرورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مرور محافظة السليمانية كاروان حمة صديق في مؤتمر صحفي، إن مديرية مرور محافظة السليمانية سجلت 513 حادث سير خلال الأشهر الستة الماضية»، مبيناً أن «تلك الحوادث أسفرت عن مصرع 91 شخصاً وإصابة 271 آخرين بجروح».

وأضاف صديق أنه «تم تسجيل 36 ألفاً و650 مخالفة عبر كاميرات المراقبة»، لافتاً إلى أن «حجم الموارد المالية من فرض الغرامات للمخالفات بلغت أكثر من مليار و487 مليون دينار».

بدورها طالبت المديرية العامة للمرور في اقليم كردستان الى تغيير الية وشكل منح اجازات السوق للراغبين بالحصول عليها، مشيرة الى ان تلك التغييرات بحاجة الى قرار من برلمان الاقليم لدخولها حيز التنفيذ.

ووفقا لمقترح قدمته جهات مختصة للمديرية العامة للمرور ووزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، يدعو الى اجراء تغيير في الية ونوع منح اجازات سوق المركبات ورفع اعمار الراغبين بمنحهم اجازات السوق الخصوصية للذين تتجاوز اعمارهم 20 عاما وليس 18 ما يعمل به الان، منح اجازات سوق المركبات العمومية لمن تتجاوز اعمارهم 24 عاما وليس 20 كما يتبع الان.

ويقول عبد القادر عزيز نائب مدير عام المرور في الاقليم ان التغييرات المطلوب اجرائها على اعمار المواطنين الراغبين في الحصول على اجازات السوق العمومية والخصوصية، لايمكن اعتمادها بهذه السهولة، لان اعتمادها يحتاج الى تعديل قانون 86 الخاص بقانون المرور الصادر عام 2004 في الاقليم.

واضاف عزيز، ان تعديل القانون وفقا للقانون يجب ان يكون عبر برلمان كردستان، لانه لايقتصر على كونه مجرد تعليمات او قرار يدخل حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل الجهات التنفيذية.

يشار الى ان بعض الطرق الرئيسة الواصلة بين محافظات الاقليم باتت تعرف بطرق الموت، نظرا لارتفاع حوادث المركبات فيها، التي تتسبب سنويا بمصرع واصابة الاف المواطنين، في ظل عدم وجود قانون او شركات تأمين على حياة المواطنين او مركباتهم، التي تفتقر الى شروط السلامة والامان نظرا لتدني اسعارها ورداءة المنشأ.