الاتحاد السويسري يجدد عقد بيتكوفيتش

زيوريخ ـ وكالات:

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أول أمس تمديد عقد فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الوطني لمدة عامين حتى 2022.

تأتي هذه الخطوة قبل 3 أشهر ونصف الشهر من انطلاق بطولة أوروبا، وجاء إعلان الاتحاد السويسري خلال مؤتمر صحفي.كان الاتحاد السويسري قد عين بيتكوفيتش «56 سنة» في عام 2014 مديرا فنيا للمنتخب، خلفا لأوتمار هيتسفيلد.وقاد المنتخب للوصول إلى بطولة أوروبا 2016، وكأس العالم 2018 وبطولة أوروبا 2020.

وأسفرت قرعة يورو 2020 عن وقوع سويسرا في المجموعة الأولى مع إيطاليا وتركيا وويلز.

وسيخوض المنتخب السويسري مباراة ودية قبل البطولة أمام نظيره الألماني في 31 من أيار المقبل.