اليوم.. الشبابي يواجه مصر في ربع نهائي كأس العرب

الشرطة يستعيد تألقه.. واليوم ثلاث مباريات في ثالثة ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلاقي منتخبنا الشبابي لكرة القدم في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس مباراته المهمة امام مصر ضمن دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما الجارية احداثها في السعودية.

وتأهل منتخبنا الشبابي دور ربع النهائي للبطولة بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الاولى وله 4 نقاط جمعها من الفوز على موريتانيا بهدفين من دون رد والتعادل السلبي امام الكويت والخسارة بهدف لهدفين امام تونس.. ويلعب اليوم الخميس ايضا في الدور ذاته تونس والجزائر، في حين تقام يوم غد مباراتان، فيلتقي المغرب وليبيا والسنغال يواجه البحرين.

يذكر ان منتخبنا الوطني يقوده المدرب قحطان جثير، يساعده مؤيد جودي وخالد محمد صبار واحمد جمعة ومدرب حراس المرمى حسين جبار.

من جانب اخر، افتتحت مساء أمس مباريات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراة الشرطة وامانة بغداد في ملعب الشعب الدولي، اذ فاز الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل منها مروان حسين هدفين وعلاء عبد الزهرة من ركلة جزاء، وهدف أمانة بغداد حمل أمضاء اللاعب المحترف تيدي جيمس.

وتجرى اليوم الخميس 3 مباريات، في الجولة ذاتها، ففي التوقيت ذاته بملعب الشعب الدولي، يلعب الزوراء امام الكهرباء، بقيادة الحكام زيد ثامر ومصطفى نهاد وكرار دوهان ومصطفى عبد الواحد ومصطفى عبد الكريم ومحمد طارق والمشرف عصام الدخيل ومقوم الحكام خليل إبراهيم.

ويلعب الحدود امام نفط الوسط في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في ملعب التاجي بإدارة الحكام احمد ذاري وحسين تركي وياسر هاشم وعلي هادي والمشرف باسل فاضل ومقوم الحكام خليل عبد سرحان.

ويضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة مباراة الميناء والنفط بتحكيم مهند قاسم وواثق مدلل وظافر سعد واحمد سوادي وخالد كريم وتحسين علي والمشرف نجم عبد سليبح ومقوم الحكام رعد سليم.

وفي يوم غد الجمعة تجرى 3 مباريات، ففي ملعب الفيحاء يضيف نفط الجنوب فريق أربيل في الساعة الرابعة والنصف مساء، بتحكيم علي صباح وحيدر عبد الحسن ووليد سلطان واحمد حميد والمشرف احمد مكطوف ومقوم الحكام مهدي فليح.

وفي ملعب الصناعة بالساعة الثانية والنصف من بعد الظهر يلعب الصناعات الكهربائية ونفط ميسان بقيادة الحكام اياد زاحم وعباس سعد ورعد إبراهيم واحمد عسكر والمشرف باسل داود ومقوم الحكام عبد عبد الرحمن.

ويشهد ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء مباراة القمة الجماهيرية بين الجوية والطلبة بتحكيم يوسف سعيد وميثم خماط وجهاد عطية ومصطفى احمد واحمد كاظم واحمد جمعة والمشرف حازم محمد علي ومقوم الحكام سبهان أحمد.

وحصل فريق نادي النجف على انتظار في هذه الجولة.. ويقف فريق الجوية متصدر الترتيب وله 6 نقاط متقدما على أربيل والميناء بفارق الأهداف.. وياتي النجف والنفط ولكل منهما 4 نقاط في المركزين الرابع والخامس تواليا، في حين يتصدر لاعب الجوية أيمن حسين ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف.

يشار إلى ان دوري الكرة الحالي يشارك فيه 15 فريقا من مرحلة واحدة واعلنت 5 فرق تجميد مشاركتها هذا الموسم بسبب الازمة المالية وهي «الكرخ والقاسم والديوانية وزاخو والسماوة» ولا يوجد هبوط هذا الموسم، ويترشح فريقان من الدرجة الاولى في الموسم الممتاز الجديد ليصبح العدد 22 فريقا بينهم الأندية الخمسة التي اعلنت تجميد مشاركتها هذا الموسم.