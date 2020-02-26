  • الأربعاء , 26 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

بسبب كورونا.. تأجيل تصوير مشاهد فيلم لتوم كروز

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الصباح الجديد – وكالات:
بات من المؤكد أن مواجهة فيروس كورونا ليست بالأمر السهل والبسيط، خاصة بعد إنتشاره بشكل سريع في عدد من الدول وتأثيره على كل الأنشطة التي يمارسها الاشخاص ومجالات عمله.l
ومن هنا وبعد إنتشار الفيروس في إيطاليا، أعلنت استوديوهات “باراماونت”، توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة “Mission Impossible” الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي توم كروز، حيث كان يصوّر مشاهده هناك.
وبحسب موقعا “ذي راب” و”بيبول” قال ناطق باسم الشركة انه حرصاً على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرّرنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقرّراً لثلاثة أسابيع.
وأضاف أنّ توم كروز لم يكن قد أتى بعد إلى إيطاليا بعد، وأن أفراد طاقم العمل أُعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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