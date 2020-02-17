بلقيس تشارك مع “صنّاع الأمل”

الصباح الجديد – وكالات:

تستعد الفنانة اليمنية بلقيس للمشاركة في إحياء فعاليات الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل يوم 20 شباط فبراير الجاري في “كوكا كولا أرينا” في سيتي ووك، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويشهد هذا الحفل الإحتفاء بأبطال صناعة الأمل من خلال استعراض قصصهم الإنسانية المؤثرة والملهمة لتسليط الضوء على دورهم ومكانتهم كجنود الإنسانية المجهولين الذين كرسوا جهودهم ومواردهم لخدمة قضايا نبيلة، ولمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمعات العربية.

وتشارك بلقيس في تقديم الأوبريت “صناع الأمل” الى جانب مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي، وستقوم بإحياء حفل غنائي يشاركها به كل من الفنانة نوال الكويتية، ومحمد عساف، والفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne.

من ناحية أخرى عادت الفنانة اليمنية بلقيس لتشارك في حفلات ” فبراير الكويت ” لهذا العام، وذلك بعد غياب لثلاث سنوات، إذ سجلت نجاحاً جديداً مع الجمهور الكويتي وقدمت حفلاً غنائياً أدت فيه مجموعة أهم أغنياتها، برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.