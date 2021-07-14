الاء عبد الحسين تدعو إلى تأسيس أكاديمية ترعى الموهوبين بالبولنغ

تؤكد إن الدعم الإداري يسهم في نجاحات فريق أمانة بغداد

بغداد ـ فلاح الناصر:

رياضة البولنغ تضم العديد من اللاعبين الابطال الذين حققوا نجاحات في المنافسة واعتلوا منصات التتويج محليا وخارجيا، أضافة إلى تفوقهم على الصعيد العلمي، واللاعبة الاء عبد الحسين، التي تمثل منتخبنا الوطني وفريق نادي أمانة بغداد هي واحدة من ابرز نجمات اللعبة، تفوقت في البطولات وحاليا هي طالبة ماجستير، في الحوار التالي تتحدث الاء عن نجاحات فريقها وتمركزه في مواقع المقدمة ونقاط اخرى، فكان الاتي: