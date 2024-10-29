الداخلية تكشف عن أسباب حريق شارع الظلال

أفاد مصدر أمني، أمس الاثنين، باستمرار فرق الدفاع المدني بمكافحة نيران الحريق في شارع الظلال.

وأضاف المصدر: إن “النيران لا تزال مشتعلة في موقع حادث حريق شارع الظلال”، مؤكدا “استمرار فرق الدفاع المدني بعمليات الاخماد للحد من توسع الحريق مرة اخرى”.

يذكر أن مستشار وزير الداخلية الفريق كاظم بوهان، كشف أول أمس الأحد، عن سبب الحريق الكبير الذي نشب صباح اليوم في منطقة شارع الظلال وسط العاصمة بغداد واستمر لساعات عدة.

وقال بوهان في تصريح صحفي: إن “حريق الظلال ليس الحادث الأول في بغداد”، مشدد على “ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمان وتعليمات الدفاع المدني”.

وأضاف، “علمنا بوجود ثلاث عجلات داخل أحد المخازن في منطقة الظلال يجري لها تحويرات لاستخدامها في التفحيط محليا، ونتيجة توصيلات الوقود اشتعلت النيران في العجلات وانتشرت في المستودع”.

وتابع بوهان، أن “مناخات المكان مشيدة من (السندويج بنل) وبدأ الحريق كبيرا جدا، بسبب المخازن غير النظامية والخزين المتنوع فيها”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أول أمس الأحد، عن السيطرة على حريق شارع الظلال في العاصمة بغداد ومنع توسعه.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، صحفي: إن “الدفاع المدني سيطر على حريق شارع الظلال بعد أن استخدم ما يقارب (60) عجلة إطفاء حوضية وآليات كبيرة لعزل منطقة الحريق”.

وأضاف ميري، “لا توجد خسائر بشرية في الحريق سوى خسائر مادية في مخازن أسطوانات غاز التبريد والأجهزة الكهربائية ومواد تجميل ومواد متنوعة أخرى”.