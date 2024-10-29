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القبض على 10 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في ثلاث محافظات

منوعات
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أعلنت مديرية شرطة الطاقة، أمس الاثنين، القبض على (10) متهمين بتهريب المشتقات النفطية في ثلاث محافظات.

وقالت في بيان صحفي: إن “مفارز لواءي شرطة الطاقة الأول والرابع في محافظات كركوك ونينوى وديالى، ألقت القبض على (10) متهمين بتهريب المشتقات النفطية”.

وأضافت أنها “ضبطت عجلاتهم المُعَدة لتهريب المشتقات النفطية لوجود مخالفات عدة”.

وبينت مديرية شرطة الطاقة أنه “تم إيداع المتهمين في التوقيف وحجز المضبوطات استكمالاً للإجراءات القانونية استنادا لقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته”.

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