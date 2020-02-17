الصباح الجديد – وكالات:

أصدر نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، يشمل الممثل محمد رمضان.

ووجه شاكر القرار إلى كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وجاء في بيان نقيب الموسيقيين المصريين إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها.

وأضاف البيان “أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ”مستمعي الغريزة”، وأصبح مؤدي المهرجان، الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف”، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ولاحقا، كشف نقيب المهن الموسيقية، سبب منع مطربي المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية، قائلا إن جملة “أشرب خمور وحشيش”، التي ذكرها مطرب المهرجانات حسن شاكوش في حفله الأخير على ملعب القاهرة الدولي كان السبب في هذا القرار.

وشدد أن القرار الذي صدر بمنعهم قرار نهائي ولا رجعة فيه، كما أن القرار سيشمل منع الجميع بشكل واضح.