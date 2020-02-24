  • الثلاثاء , 25 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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موهبة المصارعة يقيم تدريبات مشتركة مع نادي الولاء

رياضة
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إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
على قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للمصارعة التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، اقيمت وحدة تدريبية مشتركة مع الفئات العمرية لرباعي نادي الولاء الرياضي، اشترك فيها ٢٠ لاعباً من الضيوف ،وجرت ، بإشراف المدرب جواد كاظم حمودي الذي اكد على اهمية هذه التدريبات المشتركة في تبادل واكتساب الخبرات بين الاعبين وكذلك المدربين وصولاً الى الارتقاء بمستوى اللعبة في العراق .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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