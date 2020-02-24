مشاركة ميمي الأولى في الدوري البرتغالي.. بالأرقام

بغداد ـ الصباح الجديد:

شارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي «ميمي»، في اول مباراة له مع فريقه بورتيمونينسي بالدوري البرتغالي الممتاز.

ولعب بورتيمونينسي امام المتصدر بورتو في المواجهة التي اقيمت على ملعب الاخير «دراجاو» لحساب الجولة الـ22 من البطولة.وشارك ميمي كبديل في المباراة التي انتهت بفوز بورتو 1-0، حيث دخل الى ارضية الملعب في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وكاد ان يسجل ميمي اول اهداف مع فريقه البرتغالي بكرة مقصية رائعة في الدقيقة 83 لكن كرته جاورت المرمى.ولعب ميمي 17 دقيقة في المباراة تحصل على تقييم 5.8 من تسديدة واحدة والتحام هوائي ناجح وتمريرات ناجحة بنسبة 50%.