خبير قانوني يدعو الى تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين

لتطال حتى مزدوجي الجنسية اذا هربوا الى دولهم
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الخبير القانوني علي التميمي اهمية انشاء محكمة متخصصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس :” ان انشاء هذه المحكمة يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع السلطة التنفيذية والادعاء العام وحتى البرلمان” .
واضاف :” من الممكن ان تكون هذه المحكمة ، محكمة جنايات مركزية في بغداد وتحال لها الدعاوى من محاكم التحقيق في المحافظات”.
واوضح :” ان هذا الامر سيشكل اساسا لمحاكمات دولية تطال مزدوجي الجنسية الذين يهربون إلى دولهم الاجنبية ، والتنسيق مع الشرطة الدولية عن طريق الادعاء العام لاعادتهم “.
واشار التميمي الى ان :” هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم او مضي المدة”.