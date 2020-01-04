فوز ودي للأولمبي قبل مواجهة أستراليا بكأس آسيا

صفارة صباح وقاسم تشارك في نهائيات القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق منتخب العراق الأولمبي، فوزًا وديًا على فريق نورث بانكوك (1-0) أول أمس، ضمن تخضيرات أسود الرافدين، لبطولة آسيا دون 23 عامًا.. وسجل هدف الفوز اللاعب محمد رضا جليل.

وأبدى يحيى زغير رئيس البعثة العراقية، في تصريحات صحفية، تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية نظرًا لمكانة المنتحب الكبيرة، وسمعته القارية، وحرصه الدائم على أن يكون على رأس المتنافسين.

وقال زغير، إنه لمس بعد اكتمال صفوف الفريق، ارتفاع روحه المعنوية، مؤكدًا أن الحالة الفنية جيدة، ومن الممكن أن تساهم في تحقيق ما نصبو إليه من هدف.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى تكوين جيل جديد قادر على رفد المنتخب الأول بعناصر مهمة قادرة على ارتداء القميص الوطني.. وبين أن الفرصة سانحة للكثير من اللاعبين لتحقيق ذلك إذا ما ظهروا بمستواهم المعهود.

يذكر أن المنتخب الأولمبي سيفتتح مشواره الآسيوي يوم الأربعاء المقبل أمام نظيره الأسترالي في نهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وسيلاقي في 11 منه نظيره البحريني ثم يلعب امام تايلند في 14 من هذا الشهر لحساب المجموعة الاولى.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي، عبد الغني شهد، قائمة أسود الرافدين، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).. وتنطلق البطولة القارية التي تستضيفها تايلاند، خلال المدة من 8 حتى 26 كانون الثاني الجاري.

وضمت القائمة 23 لاعبا، هم: أريان إبراهيم صفوك – مصطفى محمد جبر- مصطفى محمد معن- نجم شوان- عبد العباس إياد- وأمير العماري- مراد محمد- علي قاسم- محمد قاسم نصيف- محمد رضا- عمر عبد الرحمن- علي كاظم- إيهاب جرير- حسين جبار- علاء رعد- أحمد سرتيب- حسن رائد- معين أحمد- منتظر عبد السادة- صادق زامل- منتظر ستار- حسام مهدي- محمد مزهر.. وتشير تعليمات البطولة إلى إمكانية إجراء تغيير على القائمة النهائية قبيل ساعات من المباراة الأولى التي سنخوضها أمام أستراليا.

من جانب اخر، غادر حكمان عراقيان، أول أمس، الى العاصمة التايلندية بانكوك للتواجد في بطولة اسيا الأولمبية تحت سن ٢٣ عاما.

الدوليان علي صباح ومهند قاسم غادرا الى العاصمة التايلندية بانكوك لقيادة مباريات كأس آسيا تحت 23 عام والتي تنطلق يوم الاربعاء المقبل.وسبق للحكمين وان خاضا تجربة التحكيم الدولية في دوري ابطال اسيا وامم اسيا وأيضا بطولات الخليج.

إلى ذلك، يغادر مدرب المنتخب العراقي، سريتشكو كاتانيتش، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، لمتابعة بطولة آسيا دون 23 سنة، التي سيشارك فيها أسود الرافدين ضمن المجموعة الأولى.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فالح موسى، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية إن كاتانيتش أبدى رغبته في متابعة المنتخب الأولمبي.. وسيصل المدرب إلى بانكوك، في السابع من الشهر الجاري، قبل يوم واحد من مباراة العراق الأولى أمام أستراليا.

ويسعى كاتانيتش لاستقطاب بعض اللاعبين المميزين، في ظل توقف منافسات الدوري العراقي، ويرى متابعة المنتخب الأولمبي فرصة جيدة لذلك.