لأول مرة.. تصنيع دماغ مشابه للبشري

متابعة الصباح الجديد:

قام فريق بحثي دولي في المعهد الوطني الياباني لعلم المواد بتصنيع شبكة عصبية من الأسلاك الدقيقة المتناهية الصغر، والتي تشكل بمجملها ما يمكن تسميته «دماغا صناعيا».

وعمل الفريق العلمي على دمج الأسلاك «النانونية الفضية متناهية الصغر» بعد طلائها بطبقة عازلة من البوليمير (1نانو متر).

وتمكن فريق البحث بالاعتماد على هذه الشبكة من توليد خصائص كهربائية مشابهة للخصائص التي توجد في الدماغ البشري مثل الحفظ والتعليم واليقظة والنسيان وغيرها.

وتقوم مجموعة الأسلاك الصغيرة بتكشيل «شبكة عصبية» وتشكل الوصلات بين الأسلاك النانونية مقاومات متغيرة تقوم بأداء عمل المشبك العصبي، لتشكل في نهايتها شبكة من المقاومات النانونية.

ووجد العلماء أن استجابة هذه الأسلاك للكهرباء مشابهة تماماً للتيارات الكهربائية الموجودة في الدماغ، فهي تشكل عمليات متقلبة دوماً، تحاول إيجاد مسارات متعددة في السيالة العصبية، في عملية تشبه عمليات الدماغ عند الحفظ والتعلم والنسيان.

ويعمل الفريق حاليا على صناعة جهاز ذاكرة إلكتروني مطور يقوم على مبدأ الخيارات المتعددة وعدم اختيار الأفضل دائماً، لأن الاسلاك الدقيقة ستوفر خيارات واسعة للذوار الجديدة، وبحسب فريق البحث فإن هذا العمل سيسهل فهم آليه عمل الدماغ البشري، بحسب «موقع المعهد الوطني الياباني لعلم المواد».