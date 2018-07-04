متابعون: تقنية الفار إيجابية.. وحظوظ البرازيل كبيرة في التتويج باللقب

شاشات كبيرة لمتابعة مباريات المونديال في الديوانية

الديوانية ـ إيمان كاظم:

يعيش عشاق كرة القدم احداثا خاصة هذه الفترة مع انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا شهدت مباريات كأس العالم أحداث كثيرة و مثيرة ومفاجأت من العيار الثقيل صدمت الجماهير بخروج حامل اللقب المانيا من دور المجموعات على يد كوريا الجنوبية و تعادل اسبانيا و البرتغال و خسارة الأرجنتين الصادمة امام كرواتيا بثلاثية نظيفة و تنتظر الجماهير المحبة لبطولة كأس العالم كل أربع سنوات و جماهير محافظة الديوانية محبة للكرة و مبارياتها و منافساتها .

«الصباح الجديد» اجرت استطلاعا لاراء الجماهير في الديوانية و معرفة نبض الشارع و انطباعه عن البطولة و توقعاتهم:

نقطة البداية كانت مع، حميد الحمداني، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي الذي أكد أن البطولة موجهة للعديد من الجماهير الرياضية و قال الحمداني أن خروج الفرق الكبيرة مبكرا اصاب البطوله بحالة من الغثيان و الضعف و ان تقنية الـ VAR أفضل ما في المونديال و توقع إن كرواتيا ستكون هي صاحبه اللقب.

من جانبه، قال الدكتور، وليد سمير، التدريسي في كلية التربية الرياضية جامعة القادسية قال ان مونديال روسيا هو اجمل مونديال بعد مونديال فرنسا عام ١٩٩٨ و أكد ان مشاركة العرب لا تسمن ولا تغني و كانت فقط للسياحة و اشاد بتقنية الVAR التي اعتمدت في المونديال و طالبنا بها كثيرا منذ سنوات و الحمدلله قد اعتمدت اخيرا ولكنها لا تخلو من عيوب صغيرة و هم الحكام لان بعضهم يفسرها على هواه و الدليل خروج اسبانيا امام روسيا و توقع سمير ان اللقب سيكون للبرازيل .

خالفهم، مهند سليم، كاسب ومشجع رياضي بقوله إن البطوله جميلة جدا دون اخطاء ولا احب مشاركة تقنيه الVAR في البطولات القادمة، و قال انه يتابع المباريات يوميا من شاشات وضعت بالساحات العامة في الديوانية و توقع ان البرازيل ستكون هي صاحبة اللقب .

و يرى مقدم الشرطة في محافظة القادسية ومدرب منتخب ضباط شرطة القادسية، قاسم تايه الميالي، ان البرازيل الاكثر فوزا بكأس العالم خمس مرات حاصلة على كأس العالم و هو أكثر فرصة للظفر باللقب هذا العام لأنه يمتلك اسماء كبيرة و من ضمنهم، نيمار و مارسيلو و اوسكار و خروج اسبانيا صدمني و توقع تايه ان تكون المباراة النهائية بين البرازيل و كرواتيا و قال انه يتابع المباريات من خلال شاشات التلفاز .

الصحافة الرياضية كان لها قول اخر من خلال الصحفي الرياضي، باسم العذاري، والذي انتقد الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم و خاصة منتخب الارجنتين و ألمانيا و البرتغال و قال إن منتخب الارجنتين كان مخيب للآمال و انتقد العذاري قائد منتخب الارجنتين ليونيل ميسي قائلاً إن ميسي كان بعيدا عن مستواه المعهود و لم يستطع التعامل بحكمة مع الكرة و مونديال روسيا كان صدمة للجماهير العاشقة للكرة بخروج ميسي و رونالدو من البطولة.

اما لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، مصطفى ناظم، توقع ان البرازيل ستخطف اللقب و ان تقنية الVAR متعبة و ازعجت بعض الفرق و استفادت منها فرق اخرى، وبصورة عامة فان المنافسة مثيرة وجديرة بالمتابعة لان المونديال كل 4 سنوات والجميع يترقبه بشوق.

اما مدرب فريق نادي عفك حيدر كريم، خالف الجميع قائلاً إن مونديال روسيا كأس مملوء بالمفاجأت و خروج الفرق الكبيرة تعترف بالعطاء و ليس بالاسماء داخل الملعب و توقع كريم ان اللقب سيكون مفاجأة العالم بأسره و لم يخف اعجابه بالمنتخب الفرنسي و قال انه من الفرق المتطورة التي اعشقها و سبب عشقي للمنتخب الفرنسي هو زين الدين زيدان.

أتفق الجميع أن كأس العالم حدث لا يمكن الا ان يتابعه الجميع، وهو يجذب كل شرائح المجتمع لما فيه من اثارة و متعة خصوصا بمشاركة نجوم الكرة المفضلين بالأندية العالمية و محافظة الديوانية تعشق كرة القدم و الدليل أثناء المباريات تجلس الناس بالشوارع و الساحات العامة امام شاشات كبيرة وضعت بالساحات الكبيرة في المحافظة و خاصة ساحة بلدية الديوانية.