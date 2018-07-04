نجوم سان جيرمان يحكمون.. والسلاح القاتل يسيطر على صحف فرنسا

أخبار سارة من معسكر الأوروجواي بشأن كافاني

موسكو ـ وكالات:

يتألق نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي مع منتخبات بلادهم في كأس العالم (روسيا 2018).. وسلطت صحيفة ليكيب الفرنسية الضوء على تصدر سان جيرمان قائمة أكثر الأندية التي نجح لاعبوها في إحراز الأهداف بمونديال روسيا، وذلك برصيد 11 هدفا.

سجل كيليان مبابي وإدينسون كافاني 3 أهداف لمنتخبي فرنسا وأوروجواي، وهدفين للبرازيلي نيمار جونيور، وهدف للأرجنتيني آنخيل دي ماريا، وآخر للبولندي جريجورز كريتشوفياك، ومثله لتياجو سيلفا.

وأضافت أنه في المركز الثاني يحل لاعبو ريال مدريد وبرشلونة برصيد 9 أهداف، ثم توتنهام هوتسبير الإنجليزي برصيد 8 أهداف.

إلى ذلك، أفردت الصحف الفرنسية، الصادرة أول أمس، مساحات واسعة للإشادة بالمهاجم الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد مساهمته في تأهل الديوك لدور الثمانية بكأس العالم، بعد الفوز على الأرجنتين.

وكتبت صحيفة لو باريسيان، تقريرا بعنوان «بافارد.. مفاجأة أخرى رائعة في فرنسا.. كما تصدرت صورة بافارد مع مبابي، غلاف صحيفة ليكيب بعنوان «الأبطال الجدد».

وفي الأعلى، كتبت «مرشح جديد يودع المونديال»، في إشارة إلى خروج منتخب إسبانيا، بعد الخسارة أمام روسيا، بركلات الترجيح.. كما أعدت صحيفة بروفانس، تقريرا بعنوان «مبابي .. السلاح القاتل»، وأضافت «لقد أشعل كرة القدم مع بلوغه 19 عاما».

وطرحت صحيفة لو فيجارو، سؤالًا «لماذا يمكن للأزرق أن يحلم بالتتويج بكأس العالم؟… وكتبت صحيفة ليبيراسيون «كيف وصل مبابي لمرحلة النجومية والقيادة؟».

من جانب اخر، أظهرت فحوصات الأوروغوياني كافاني الذي خرج مصاباً ضد البرتغال ثمن نهائي كأس العالم، عدم وجود تمزق في ربلة الساق، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي أول أمس، ما يعزز الآمال بقدرته على خوض ربع النهائي ضد فرنسا

وخرج مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الشوط الثاني من مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت السبت في سوتشي، بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده (2-1) في مرمى البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو.

وأثارت الاصابة في ربلة الساق اليسرى، مخاوف من غياب كافاني عن مباراة الدور ربع النهائي ضد فرنسا الفائزة على الأرجنتين 4-3.

وفي بيان بعد ظهر الاثنين، أكد الاتحاد أن «اللاعب إدينسون كافاني خضع لفحص بالأشعة أكد وجود تورم (في ربلة الساق) لكن من دون وجود تمزق عضلي»، مشيرا الى ان المهاجم البالغ 31 عاما، سيخضع لتقييم يومي في الأيام المقبلة قبل مباراة الدور ربع النهائي في مدينة نيجني نوفغورود.

وكان الاتحاد قد أكد في وقت سابق أول أمس ان اللاعب «ما يزال يخلد للراحة، ولم يخضع حتى الآن لفحوص» لتحديد مدى الاصابة وما اذا كان قادرا على المشاركة في مباراة الدور ربع النهائي.

وفي مؤتمر صحافي ، كشف زميله لاعب وسط يوفنتوس الايطالي رودريغو بنتانكور ان كافاني في وضع «جيد جدا، سعيد جدا بالمباراة التي قدمها (…) الآن نأمل في أن يتمكن من التعافي» في وقت يسمح له باللعب الجمعة.

وكان كافاني الذي خرج متألماً من أرض الملعب، قد أشار بعد المباراة الى انه شعر «بشد صغير»، في ربلة الساق، في حين أعرب مدربه أوسكار تاباريز عن «قلقه»، مؤكداً أنه غير قادر على تحديد «مدى خطورة هذه الاصابة».

ويعد الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الفرنسي، من أبرز المهاجمين في العالم، ويشكل ثنائياً قاتلاً في خط هجوم الأوروغواي إلى جانب لاعب برشلونة الإسباني لويس سواريز. وفي المونديال الروسي، سجل كافاني ثلاثة أهداف وسواريز هدفين، من أصل الاهداف السبعة للأوروغواي.

وخاض منتخب الأوروغواي أول أمس التمرين الأول له بعد الفوز على البرتغال. وفي الجزء الأول المفتوح أمام وسائل الإعلام، ظهر على أرض ملعب التمرين اللاعبون الذين كانوا احتياطيين في مباراة البرتغال، في حين بقي الأساسيون في قاعة التمارين البدنية.