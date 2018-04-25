العمل أطلقت سراح (20) حدثاً في آذار الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراح (20) حدثا من الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرة إصلاح الأحداث خلال آذار عام 2018 .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الاحداث الذين اطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية توزعوا بين سبعة احداث تخلية وسبعة احداث بالافراج الشرطي فضلا عن اربعة احداث بالعفو العام وحدثين بقرار تمييزي.

واضاف ان الدائرة رشحت (21) حدثا ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي يضع الحدث تحت رعاية برامج ارشادية خاصة قبل وبعد اطلاق السراح بثلاثة اشهر، مشيرا الى ان الدائرة لديها برامج صحية بالتعاون مع دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة تمت من خلالها احالة (35) حدثاً الى المستشفيات والمراكز الصحية وتسجيل (42) زيارة من قبل اطباء مختصين في مختلف المجالات الطبية لاجراء المعاينات والوقوف على حالة الاحداث الصحية إذ تم اجراء (1042) معاينة طبية في الاقسام الاصلاحية، لافتا الى ان الاحداث يمارسون الالعاب الرياضية المختلفة باشراف مسؤولي النشاط الرياضي في الاقسام.

واكد منعم ان الوزارة تدرس الوضع العام للمستفيدين من الاحداث فيما يتعلق بالجانب الصحي والنفسي وكيفية تقويم السلوك اذ ان دورها لا يقتصر على الايداع فحسب انما العمل على امكانية دمج الاحداث في المجتمع من خلال البرامج التي تقوم بها وتنفيذ البعد الوقائي للقانون المتعلق برعاية المشردين للحيلولة دون وصولهم الى ارتكاب الجنح.