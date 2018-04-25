غطاء جوي لتأمين الاقتراع في كركوك الشهر المقبل

بغداد- الصباح الجديد

أعلن قائد فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي، قائد فرقة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الاٍرهاب، اليوم الاربعاء، عن اعتماد خطة أمنية لحماية المدينة ومراكز الاقتراع.

وقال السعدي في تصريح صحفي:” وضعنا خطة أمنية متكاملة لتأمين ١٩٣ مركزاً انتخابياً في مدينة كركوك، واتخذت جميع الإجراءات الكفيلة لتطبيقها بنجاح”.

واوضح السعدي ان ” من ضمن الخطة الأمنية، مظلة جوية من طيران الجيش العراقي ومظلة اخرى من التحالف الدولي”.

يذكر ان مجاميع مسلحة نشطت في الآونة الأخيرة في محافظة كركوك، تعمل على تنفيذ أعمال عنف قبيل الانتخابات، الامر الذي اثار مخاوف لدى اهالي المحافظة الذين طالبوا بتعزيز الامن بعد اغتيال مسؤول الجبهة التركمانية في منطقة الحي العسكري علاء الدين عبد المقصود الصالحي، داخل مدينة كركوك وآخرين من بينهم أستاذ جامعي، استهدفوا من عصابات وصفت بالانفصالية كانت تسيطر على المحافظة قبل تسلم الجيش والحشد الشعبي، الملف الأمني فيها.