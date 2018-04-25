العبادي يزور سد الموصل ويطمئن المواطنين بسلامته

بغداد- الصباح الجديد:

طمأن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمس الأربعاء، المواطنين بسلامة سد الموصل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، أن العبادي “أكد أن لسد الموصل أهمية كبيرة مطمئنا المواطنين على سلامته”.

وقال العبادي بحسب البيان “أنا سعيد بوجود الكفاءات العراقية التي تعمل في هذا الموقع وتكتسب المزيد من الخبرات الدولية وتواصل العمل مع الشركة المختصة”، مشيرا الى ان “اعمال الصيانة توقفت فترة قليلة خلال وصول عصابة داعش الى هذا الموقع، ولكننا بعد تحرير الموصل باشرنا العمل بصيانته وضمان سلامته “.

وتابع البيان ان “العبادي أجرى جولة تفقدية في منشآت ومحطات السد اطلع خلالها على الاعمال الجارية وجهود الصيانة المتواصلة، واستمع لشرح مفصل من المسؤولين عن ادارة مشروع السد والتقى بالمهندسين والموظفين في الموقع، واثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلونها خدمة لبلدهم وشعبهم”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وصل في وقت سابق من يوم امس، إلى مدينة الموصل في اطار زيارات يقوم بها إلى المحافظات الاطلاع على الواقع الخدمي فيها واحتياجاتها.