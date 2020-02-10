نائبان: اعلان الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وعلاوي مصر على بقائها مستقلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

رجح النائب حسين عرب اعلان تشكيل الحكومة المقبلة، نهاية الاسبوع المقبل، في وقت اكد فيه النائب محمد الخالدي، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ما زال مصراً على ان تكون مستقلة رغم الضغوط التي تمارس عليه.

وقال عرب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس :” ان علاوي ناقش مع جميع الكتل السياسية ، خلو التشكيلة الحكومية من المحاصصة الحزبية”.

واضاف :” ان هناك ضوءا اخضر للمضي بالحكومة وفق ما يرغب به رئيس الوزراء المكلف، ووفق التوقعات يمكن ان يعلن كابينته الوزارية خلال 10 الى 15 يوما “.

واشار عرب الى :” ان التشكيلة المقبلة ستضم 23 وزيرا ، وهو نفس عدد وزراء الحكومة المستقيلة “، مؤكدا :” ان مجلس النواب حر في اختيار او رفض كل وزير لا يتمتع بمستوى المسؤولية او الامكانية المطلوبة لقيادة وزارة “.

ومن جهة أخرى، أكد عضو مجلس النواب، رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ما زال مصراً على كابينة وزارية مستقلة رغم الضغوط التي تمارس عليه.



وقال الخالدي امس ايضا، إن “علاوي مازال مصراً على اختيار كابينة وزارية مستقلة، رغم الضغوطات التي تمارس عليه، وسيرفض أي مرشح حزبي، من أي جهة كانت”.

وأضاف أن “علاوي سيراعي التوزان المكوناتي في الكابينة الوزارية، كما ستكون هناك مشاركة للمرأة وكذلك الأقليات في الكابينة الوزارية الجديدة المرتقبة”.