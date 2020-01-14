الناتو: نحترم سيادة العراق ومستعدون للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

بغداد – الصباح الجديد

اكد الأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ان الحلف يحترم سيادة العراق ومستعد للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “سفير جمهوريّة العراق لدى بروكسل صادق الركابي، التقى بالأمين العامّ لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وجرى مناقشة آخر مُستجدّات العلاقات الثنائيّة، والتطوُّرات في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيَّما الأحداث الأخيرة في العراق”.

وبيَّنَ السفير الركابيّ أنّ “العراق يرفض الانتهاكات، والاعتداءات التي وقعت على أراضيه، ويعدُّها انتهاكاً صارخاً لسيادته، وللقوانين، والأعراف الدوليّة”، مُوضِحاً أن “العراق مُستمِرّ في تعاونه مع الشركاء الدوليّين لخفض التصعيد، والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وإيران”.

من جانبه أعرب الأمين العامّ لحلف الناتو عن “احترام الحلف لسيادة العراق، وتعاونه مع المُجتمَع الدوليّ من أجل مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والسلم الدوليّين”.

كما ناقشا عمل بعثة الناتو في العراق، وكيفية استمرار التعاون بين الجانبين في ضوء قرار الحكومة العراقيّة المُتضمّن مطالبة الدول الأعضاء في التحالف الدوليّ ضدّ داعش بسحب قواتها المُتواجدة في العراق، مُشِيراً إلى “أهمّية زيادة التواصل من أجل وضع برنامج عمل جديد يتناسب ومُستجدّات الوضع في العراق والمنطقة”.