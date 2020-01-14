الحكومة العراقية: لن نوقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في البلاد

بغداد – الصباح الجديد

قال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد “داعش”، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان، الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، في تصريحات مع شبكة “CNN” الأمريكية، أنه “حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق. القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأمريكية ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق”.

وأضاف: “لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد مساء أمس الإثنين، أن “جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأمريكي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأمريكيين من العراق.

وأضاف بومبيو، خلال ندوة في جامعة ستانفورد، إن “ما سمعه خلال محادثات أجراها مع نحو 50 مسؤولا عراقيا منذ مطلع الشهر الجاري يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن”، قائلا: “لن يقولوا ذلك علنا. لكنهم في المجالس الخاصة يرحبون كلهم بوجود أمريكا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب”، حسب قناة “CNBC” الأمريكية.

وصوت البرلمان العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري على قرار يطالب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب بغداد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 جندي.