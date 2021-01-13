أنا وإحسان عبدالقدوس

رند علي

لاينحصر جمهور بعض الكتاب بالأشخاص الذي يقرأون الأعمال الأدبية ويبدون سخاءً كبيرا في الوقت الذي يمضونه مع شخصيات وأبطال الرواية إذ يمتد متابعو هؤلاء إلى من تقف معرفتهم بالأدب عند حدود التلفاز والمسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية. طبعاً لا يجادلُ أحدُ في تأثير الصورة على وعي المشاهدين وتفاعلهم مع المادة الفيلمية لذا فإنَّ النصوص التي يتمُ تحويلها إلى المسلسلات الدرامية يحظى أصحابها بالاهتمام لدى كل الفئات العمرية، فكان الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس فضلاً على مساهماته في الصحافة وشهرته في اعداد التقارير النارية المؤثرة على الرأي العام قد نال شهرة كبيرة في مجال الكتابة الروائية والقصصية. وما زاد من جهوره العريض إلا عن طريق الأفلام والمسلسلات المأخوذة من رواياته وأعماله القصصية. وبهذا قد دخلت كثير من الألفاظ من اللهجة المصرية إلى محكيات المواطنين العرب.

لا أبالغ إذا قلتُ أن جيلاً بأكمله لديه ذكريات مع صاحب « بئر الحرمان»، مع أني ما عشت في العصر الذهبي لكن تأثرت بثقافة ذلك العصر عن طريق مناخ البيت. في طفولتي كنت ألاحظ اهتمام عائلتي بمتابعة المسلسل الشهير ( لن أعيش في جلباب أبي) واسمع دائما من والدتي الجملة التي تقولها بصيغة الانبهار (انه من تأليف إحسان عبد القدوس) وبقيت هذه الجملة الى اليوم مطبوعة في ذاكرتي، وما مرَّ كثير من الوقت حتى جذبني فلم ( في بيتنا رجل). طبعاً لم أهتم بالقصة اكثر بقدر ما جذبني جمال ورقة زبيدة ثروت وقصة الحب التي جمعتها بـ ( حسين) البطل الذي مثل دوره الراحل عمر الشريف.

بعد مرور عدة سنوات عندما تخرجت من الجامعة وبدأت الذهاب الى شارع المتنبي لشراء الكتب والروايات العربية والعالمية وفي الواقع أنني بدأت بقراءة الروايات العالمية قبل العربية .. كانت هناك رغبة في نفسي ان اقرأ روايات إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ بعيداً عن الافلام السينمائية التي اقتبست منها رواياتهم. فعلاً اقتنيتُ رواية « أنا حرة « لإحسان عبدالقدوس و «القاهرة الجديدة « لنجيب محفوظ، والى الآن وأنا أقرأ لعديد من الكتاب والروائيين. وإن الرواية التي اثرت في مزاجي كقارئة هي رواية انا حرة. الكثير من القراء ينتقد رواية انا حرة ويركزون على نهايتها التي تركت امينة وعباس يعيشان في علاقة خارج حدود الزواج .. اما بالنسبة اليّ فإن فكرة انا حرة، تتضحُ في سلوكيات الفتاة التي قررت ان تكون مختلفة عن بنات جنسها وان لا تكون طموحاتها مقتصرة على الارتباطات الاجتماعية . فطموح امينة تخطى البيت والرجل لتدخل الجامعة الأمريكية وتحظى بوظيفة مرموقة في احدى الشركات الأجنبية. وتذهب لزيارة بيت عمتها التي كانت تعايرها دائما بأنها ان دخلت الجامعة وتعلمت، فلن تجد الزوج المناسب لها. كأن الزواج في الشرق هو طوق النجاة .. ولازلت اذكر المحادثة بين الطرفين، حيث تخبرها بأن فلانة تطلقت وفلانة لم تتعلم ولم تتزوج ولن تتقدم خطوة في حياتها.. بعد أن كانت العمة في بداية الرواية تضغط عليها لترك التعليم والزواج اسوة ببنات جيرانها وأقربائها.

اليوم وبعد ان قرأت عددا غير قليل من روايات صاحب ( دمي ودموعي وابتسامتي)، الاحظ حجم التنوع في المواضيع المختلفة العاطفية والسياسية والاجتماعية التي تناولها في رواياته فـ «أنا حرة» تختلف جذرياً عن «لن اعيش في جلباب أبي» وعن رواية «في بيتنا رجل» .. فنلاحظ ان احسان ينتصر للمرأة ويطالب بحقها في المساواة بالرجل. في «أنا حرة» يكتب عن حكمة عبد الغفور البرعي الرجل الذي ينتمي الى الطبقة الشعبية. وكذلك عن عاشق الوطن الحر ( حسين) في رواية «في بيتنا رجل». الحرية التي يبحث عنها في كل اعماله هي القيمة المركزية المحركة لتفكيره.