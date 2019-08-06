“ماكدونالدز” تعترف بحقيقة صادمة!

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركة “ماكدونالدز” للوجبات السريعة أن المصاصات الورقية “صديقة البيئة”، التي بدأت تستعملها العام الماضي، لا يمكن تدويرها بسهولة.

واستبدلت الشركة الأميركية المصاصات البلاستيكية بأخرى ورقية، في عموم المملكة المتحدة وإيرلندا، بغية حماية البيئة من مخلفات البلاستيك، إلا أنها اعترفت مؤخرا أن المصاصات الجديدة هي أيضا لا يمكن تكريرها بسهولة، ويجب فرزها مع النفايات العامة.

وأضافت الشركة أن نوعية الورق المستعمل في صناعة المصاصات يمكن تكريره، لكن ثخن هذه المصاصات جعل من عملية معالجتها أمرا صعبا.

في الوقت ذاته، أكدت الشركة الأميركية أنها تعمل حاليا على إيجاد حل للمشكلة وأن فرز المصاصات إلى النفايات العامة، مسألة مؤقتة، مضيفة أن النفايات الورقية لا تذهب حاليا إلى مكبات القمامة إنما لتوليد الطاقة.

أتى قرار الشركة بالاستغناء عن المصاصات البلاستيكية عقب صدور قرار في المملكة المتحدة، في أبريل 2018، يحظر بموجبه استعمال المصاصات البلاستيكية، ذلك أن هناك منتجات بلاستيكية أحادية الاستعمال تتطلب مئات السنين لكي تتحلل، في حال لم يتم تدويرها صناعيا.