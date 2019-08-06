لطيفة تحيي أربع حفلات في تونس

الصباح الجديد-وكالات:

تعيش النجمة لطيفة حالة من النشاط الفني الكبير، حيث تقيم في بلدها تونس عدة حفلات خلال هذا الشهر.

وبدأت لطيفة حفلاتها في تونس بعد عودتها الى الغناء في مهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب دام تسع سنوات متواصلة، لتستمر بعدها في جولتها الفنية من خلال عدة حفلات في مهرجان “بنزرت الدولي”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا جدا، كما قدمت أيضا حفلا في مهرجان “تستور الدولي”، وفي “المهدية”، لتستعيد بذلك لطيفة علاقتها القوية بجمهورها الكبير في تونس.

وتستمر النجمة لطيفة في إقامة حفلات حتى يوم التاسع من آب/أغسطس الجاري.

وتواصل لطيفة تجهيزات ألبومها الجديد، والذي سجلت منه حتى الآن مجموعة من الأغاني، أبرزها أغنية “شاغلني” التي طرحتها مؤخرا، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وتعود لطيفة خلال هذا الشهر إلى مصر، للاستقرار على بقية أغاني الألبوم، والذي اختارت له اسم “شاغلني”.