  • الثلاثاء , 6 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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لطيفة تحيي أربع حفلات في تونس

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الصباح الجديد-وكالات:
تعيش النجمة لطيفة حالة من النشاط الفني الكبير، حيث تقيم في بلدها تونس عدة حفلات خلال هذا الشهر.
وبدأت لطيفة حفلاتها في تونس بعد عودتها الى الغناء في مهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب دام تسع سنوات متواصلة، لتستمر بعدها في جولتها الفنية من خلال عدة حفلات في مهرجان “بنزرت الدولي”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا جدا، كما قدمت أيضا حفلا في مهرجان “تستور الدولي”، وفي “المهدية”، لتستعيد بذلك لطيفة علاقتها القوية بجمهورها الكبير في تونس.
وتستمر النجمة لطيفة في إقامة حفلات حتى يوم التاسع من آب/أغسطس الجاري.
وتواصل لطيفة تجهيزات ألبومها الجديد، والذي سجلت منه حتى الآن مجموعة من الأغاني، أبرزها أغنية “شاغلني” التي طرحتها مؤخرا، وحققت نجاحًا كبيرًا.
وتعود لطيفة خلال هذا الشهر إلى مصر، للاستقرار على بقية أغاني الألبوم، والذي اختارت له اسم “شاغلني”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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